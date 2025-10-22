Forma correcta de hacer el altar para que tu mascota venga a visitarte este 27 de octubre

El Día de Muertos es una de las festividades más emotivas y simbólicas de México, reconocida mundialmente por su manera única de celebrar a los seres queridos que han fallecido.

Más que un momento de nostalgia, esta tradición busca crear un puente entre el reino de los vivos y el de los muertos, invitando a las almas a regresar a casa por unas horas.

Puedes leer: El lugar ideal donde debe dormir tu perro si hace mucho frío; todo lo que debes saber



Originalmente, las familias preparan altares adornados con velas, incienso, fotografías y los platillos favoritos de los difuntos.

Con el tiempo, este homenaje se ha enriquecido, incorporando un número esencial dentro del círculo familiar que merece ser honrado: las mascotas.



El reconocimiento de que el vínculo con estos amigos no termina con su muerte es la razón fundamental detrás de la creación del altar para mascotas.

Perros, gatos, conejos y otros animales de compañía que brindaron amor y lealtad incondicional también son recordados con profundo cariño durante estas fechas.

Publicidad

La pérdida de cualquier animal de compañía representa un impacto emocional significativo, y esta celebración se convierte en el momento idóneo para rememorarlos.

¿Cuándo regresan las almas de las mascotas? Fechas claves

Según la tradición más reciente en el contexto del Día de Muertos, el 27 de octubre es el día designado para recibir las almas de las mascotas fallecidas.

Publicidad

Esta fecha es anterior al 28 de octubre (dedicado a quienes murieron trágicamente) y a los días principales del Día de Muertos (1 y 2 de noviembre), que honran a los niños y adultos difuntos, respectivamente.

Colocar la ofrenda para mascotas el 27 de octubre les otorga un momento exclusivo para "regresar a casa", guiados por los aromas y objetos que les eran familiares.

Si bien esta fecha se ha popularizado, algunos optan por integrar la ofrenda de sus animales en el altar general o extienden la instalación desde días antes. Lo esencial, tanto en México como en otras partes del mundo, es el acto de amor y recuerdo que se manifiesta a través del ritual.

Puedes leer: Mujer sufre acto de intolerancia en pleno bus por llevar a su perrita; TransMilenio respondió

Altar para que tu mascota venga a visitarte este 27 de octubre Foto: Labs.google

Cómo hacer altar para honrar a tu mascota en el Día de los Muertos

El objetivo principal de esta ofrenda es dar la bienvenida al alma de la mascota. Los elementos deben ser adaptados a su vida y personalidad, celebrando el cariño y la vida compartida.

Para armar un altar personalizado, considera incluir los siguientes elementos clave:

Publicidad

Fotografía o figura representativa: Una imagen de la mascota es crucial para personalizar el homenaje. Se recomienda ubicarla en la parte central o superior del altar, pudiendo incluir su nombre o apodo. En caso de no tener una foto, se puede utilizar una figura que la represente. Sustento para el viaje: Es fundamental incluir agua y su comida favorita, ya sean croquetas, galletas, latas o incluso platillos caseros que disfrutaban. Esto alivia el hambre y la sed tras su largo viaje espiritual. Objetos personales y juguetes: Una pelota, una manta, su cama, su collar, o cualquier artículo que haya formado parte de su rutina diaria ayuda a evocar su presencia y crear un ambiente acogedor y familiar para su alma. Guía y luz: Las velas o veladoras son esenciales, pues su luz simboliza el camino que orienta a las almas en su regreso al mundo de los vivos. Se puede usar una vela blanca o un color asociado al animal. Conexión tradicional: Las flores de cempasúchil son un símbolo universal del Día de Muertos y conectan el altar con la tradición. Sus pétalos pueden utilizarse para crear un camino guía desde la entrada hasta la ofrenda. Purificación: El incienso o copal purifican el espacio y elevan el pensamiento hacia lo espiritual, mostrando respeto a las almas visitantes. Decoración armoniosa: Añada elementos decorativos como papel picado (con motivos de huellitas, si se desea), o adornos de colores vivos para añadir un toque simbólico y alegre.

Paso a Paso para armar la ofrenda para tu mascota en Día de los Muertos

Armar el altar es un proceso sencillo, pero lleno de significado.

Publicidad

Definir la ubicación: Seleccione un lugar visible y tranquilo en el hogar, como una repisa, una mesa o un cajón. Asegúrese de que no obstaculice el paso, pero que se encuentre en un punto central. Preparar la base: Adorne la superficie con un mantel o un trozo de tela de colores vivos o con un diseño que permita que el altar destaque. Colocar la imagen: Ubique la fotografía o figura de la mascota en la parte central o superior del espacio. Disponer los tesoros: Coloque los juguetes, los platos de comida y bebida, y los objetos personales apreciados por la mascota en el nivel intermedio o base. La clave es añadir cada detalle con amor y de manera armoniosa. Añadir los toques finales: Por último, incorpore las flores, las velas y el papel picado para completar la ofrenda.

El proceso de crear este altar permite que la imaginación y la creatividad fluyan, siempre con la intención de representar el amor compartido con ese amigo de cuatro patas.

Preparar una ofrenda para una mascota es un ritual que honra el lazo emocional que perdura, una forma de mantener vivo el recuerdo y la esperanza de una última y cálida visita familiar.

Mira también: Ingrid Macher revela los alimentos “saludables” que en realidad arruinan tu nutrición