En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
AIDA VICTORIA VS JUAN DAVID TEJADA
CONCIERTO DE SHAKIRA EN CALI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Dia de muertos

Dia de muertos

Celebración tradicional de México

  • Así puedes hacer el altar para que tu mascota venga a visitarte
    Altar para que tu mascota venga a visitarte, imagen de referencia
    Foto: Labs.google
    Sociedad

    Forma correcta de hacer el altar para que tu mascota venga a visitarte este 27 de octubre

    Esta emotiva tradición celebra la vida de nuestros amigos peludos, evolucionando para reconocer el profundo lazo con ellos.

  • Esto es lo que se piensa justo antes de morir
    Esto es lo que se piensa justo antes de morir, imagen de referencia
    Foto: Getty Images
    Ciencia

    Esto es lo que piensa una persona antes de fallecer; comprobado por la ciencia

    La muerte sigue siendo un misterio. ¿Se siente dolor? ¿El cerebro recrea recuerdos finales? Experiencias cercanas y la ciencia revelan, qué se siente antes de fallecer.

  • 19335_altar_dia_de_los_muertos_en_mexico.jpg
    altar_dia_de_los_muertos_en_mexico.jpg
    drferry/Getty Images/iStockphoto
    Sociedad

    Día de los fieles difuntos: oración para este día

    Durante este 2 de noviembre los creyentes en este día hacen acciones por sus seres queridos que ya fallecieron; pues además de recordarlos con oraciones, les dejan ofrendas y les hacen peticiones especiales.

  • Desfile Día de Muertos
    Día de Muertos
    / Foto: AFP
    Noticias

    Desfile de Día de Muertos retorna tras pandemia y colma las calles de Ciudad de México

    Acudieron maquillados como calaveras, personajes terroríficos o vistiendo coloridos trajes con flores.

  • Altar de muertos de angela aguilar
    Flores Cempasúchil para decorar el altar del Día de Muertos
    / Foto: YouTube
    Música

    Ángela Aguilar mostró la construcción del altar del Día de Muertos dedicado a su abuelo Antonio

    Mostró el paso a paso y lo que significan todos los elementos que debe llevar para el día de la visita de quienes ya no están.

Publicidad

Publicidad

Publicidad