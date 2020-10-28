La Kalle Dia de muertos
Dia de muertos
Celebración tradicional de México
-
Forma correcta de hacer el altar para que tu mascota venga a visitarte este 27 de octubre
Esta emotiva tradición celebra la vida de nuestros amigos peludos, evolucionando para reconocer el profundo lazo con ellos.
-
Esto es lo que piensa una persona antes de fallecer; comprobado por la ciencia
La muerte sigue siendo un misterio. ¿Se siente dolor? ¿El cerebro recrea recuerdos finales? Experiencias cercanas y la ciencia revelan, qué se siente antes de fallecer.
-
Día de los fieles difuntos: oración para este día
Durante este 2 de noviembre los creyentes en este día hacen acciones por sus seres queridos que ya fallecieron; pues además de recordarlos con oraciones, les dejan ofrendas y les hacen peticiones especiales.
-
Desfile de Día de Muertos retorna tras pandemia y colma las calles de Ciudad de México
Acudieron maquillados como calaveras, personajes terroríficos o vistiendo coloridos trajes con flores.
-
Ángela Aguilar mostró la construcción del altar del Día de Muertos dedicado a su abuelo Antonio
Mostró el paso a paso y lo que significan todos los elementos que debe llevar para el día de la visita de quienes ya no están.