DJ pierde la vida causa de graves quemaduras; su ex pareja la principal sospechosa

DJ pierde la vida causa de graves quemaduras; su ex pareja la principal sospechosa

Las autoridades adelantan investigaciones para dar con la captura de la señalada, quien aparece regando combustible en la vivienda de la víctima.

Alexis Ospina perdió la vida a causa de unas quemaduras

Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

El fallecimiento de Alexis Ospina Piedrahíta, un DJ de la ciudad de Medellín. generó conmoción en la comunidad del barrio Loreto tras ser víctima de un atroz ataque con fuego presuntamente perpetrado por su pareja sentimental, así mismo, el joven de 28 años falleció en un centro asistencial luego de sufrir quemaduras de primer y segundo grado.

Se conoció que los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 31 de enero de 2026, en la comuna 9, Buenos Aires. Según testigos, la agresión se produjo tras una fuerte discusión entre Alexis y su esposa, quien se encontraba en estado de embriaguez.

Puedes leer: Revelan el regalo que Gustavo Petro le llevó a Donald Trump, una extradición incluida

Al parecer, ante la negativa de permitirle el ingreso a la vivienda, la mujer roció gasolina en la sala y la puerta de la casa. Así mismo, se conoció que William Loaiza, tío de la víctima, relató que la mujer vació el resto del combustible sobre Alexis y "ahí mismo prendió la candela".

Vecinos del sector auxiliaron Alexis Ospina, quien salió del inmueble envuelto en llamas, mientras que cámaras de seguridad captaron a la sospechosa huyendo del lugar con un recipiente plástico en la mano. Por lo que las autoridades locales comenzaron a realizar la investigación pertinente.

Alexis Ospina DJ que perdió la vida

Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoció del caso de Alexis Ospina?

Pese a la reacción inmediata de las autoridades el DJ terminó siendo trasladado a la Clínica Sagrado Corazón de Jesús a las 01:58 horas. Sin embargo, debido a las quemaduras que sufrió, fue remitido al pabellón de quemados del Hospital San Vicente Fundación para tratar sus lesiones.

Puedes leer: Revelan causas del fallecimiento del pequeño Liam Gael; doloroso rastro en su cuerpito

Sin embargo, tras un proceso de cerca de 24 horas, el personal médico de la Policlínica informó su deceso en la mañana del domingo 1 de febrero.

De igual forma, se conoció que este caso no sería el primer episodio de agresión en la relación. Se dio a conocer que en noviembre pasado, durante otra discusión mediada por el consumo de alcohol, la mujer presuntamente hirió a Alexis en el estómago con una botella quebrada, lesión que requirió intervención quirúrgica.

Alexis Ospina, también se desempeñaba como conductor de aplicación, deja una hija de 4 años, quien afortunadamente se encontraba bajo el cuidado de su abuela materna al momento del ataque, por lo cual, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá avanzan en la recopilación de material probatorio, incluyendo testimonios y los videos de vigilancia donde se observa la huida de la presunta agresora.

Mira también: Falleció alias 'Gonzalito', segundo cabecilla del Clan del Golfo, ¿quién era?

