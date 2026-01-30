Revelan causas del fallecimiento del pequeño Liam Gael; doloroso rastro en su cuerpito

Se conocieron nuevos detalles sobre el fallecimiento del pequeño Liam Gael Rodríguez, ocurrido en un jardín infantil del municipio de La Calera, Cundinamarca. Un reciente informe de necropsia, establece que la causa médica del deceso fue una miocarditis linfocítica focal asociada a virus sincitial respiratorio, lo que llevó a clasificar la manera de la muerte como natural.

Este dictamen representa un cambio frente al primer reporte forense, en el que se había señalado como posible causa una obstrucción de la vía aérea superior y se había dado una clasificación distinta sobre la manera del fallecimiento.



Ese primer documento sugería que el hecho no correspondía a un evento accidental ni a una condición médica previa, lo que abrió interrogantes desde los primeros días del caso.



¿Liam Gael fue abusado por su papá?

Más allá de la causa médica, lo que generó alarma en las autoridades fueron los hallazgos consignados en ambos informes. Los dictámenes hacen referencia a la presencia de fluidos masculinos y sangre en zonas sensibles del cuerpo del menor.

En el documento, conocido por RCN, se indica que estos elementos, junto con los análisis del laboratorio de biología, permiten sostener la hipótesis de un trauma agudo y crónico. También se advierte que no se puede descartar que los hematomas en el cuello correspondan a una compresión externa que habría influido en la dificultad respiratoria.

Capturan a papá de Liam Gael Rodríguez /Foto: redes sociales

El caso de Liam Gael Rodríguez Narváez ocurrió a finales de septiembre del año pasado, cuando el niño, de 11 meses, fue llevado por sus padres al jardín infantil, ubicado en La Calera.

Según relataron sus familiares en entrevistas posteriores, el menor había llegado al lugar en buen estado de salud. Aseguraron que no presentaba secreciones ni señales de malestar y que nunca había estado hospitalizado durante sus primeros meses de vida.

Sobre las 10:10 de la mañana, la madre del niño recibió una llamada desde el jardín infantil en la que le informaron que su hijo había sido trasladado a un centro de salud. De acuerdo con su testimonio, le dijeron que el niño había tenido una complicación mientras estaba en el lugar. El padre, por su parte, señaló que no recibió una explicación clara sobre lo ocurrido dentro del establecimiento.

Liam Gael, bebé de 11 meses fallecido en jardín de La Calera / FOTO: Tomadas de redes sociales

El médico del centro asistencial al que fue llevado el menor explicó que el paciente ingresó sin signos vitales y que, pese a las maniobras de reanimación durante aproximadamente 20 minutos, no fue posible revertir la situación. Durante el procedimiento, se encontraron secreciones en la vía aérea.

Desde el jardín infantil, la versión entregada en su momento fue que el niño estaba dormido y presentó náuseas, por lo que fue incorporado, pero no respondió. También se afirmó que el menor no había ingerido alimentos adicionales dentro del establecimiento.



Capturan al papá de Liam Gael

El caso tuvo un nuevo giro este martes 27 de enero, cuando las autoridades capturaron al padre del menor, Michael Steven Rodríguez Ayala, en relación con la investigación por el fallecimiento.

La detención fue realizada por un grupo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que se trasladó hasta el municipio de La Calera para hacer efectiva la orden.

La madre del niño y pareja sentimental del capturado expresó públicamente su inconformidad con la información entregada por la Fiscalía.

Señaló que durante meses estuvieron esperando resultados de Medicina Legal y que, junto con su abogado, habían solicitado ampliaciones del dictamen. También aseguró que los resultados fueron entregados en octubre y diciembre de 2025, pero que no habían sido informados oportunamente.