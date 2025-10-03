Bebé fallecido en jardín de La Calera presentó golpes en el rostro; su mamá los vio

La mamá del pequeño Liam Gael, el bebé de 11 meses que falleció mientras estaba bajo el cuidado de un jardín en La Calera, ha continuado revelando detalles de lo que considera inconsistencias por parte del centro infantil que reportó la emergencia con el bebé.

Pues la señora Mildred Narváez se mantiene firme en exigir que se investigue a fondo qué ocurrió con su hijo, quien fue entregado por ella en buenas condiciones al jardín, tres horas antes de su deceso en extrañas circunstancias.

Y mientras avanza la investigación la mamá ha ofrecido algunas entrevistas a medios de comunicación en los que ha revelado lo que considera inconsistencias por parte del jardín infantil y que le generan más dudas que certezas sobre lo ocurrido con su niño.



Una de las inconsistencias tiene que ver con la supuesta broncoaspiración del bebé que, según las profesoras, se dio por comer mucho; pero la mamá dice que esto es extraño debido a que cuando le entregaron las pertenencias del niño se percató de que la lonchera estaba completa: "El tetero completo y la fruta sin comer".

Es por eso que la muer cuestiona si la comida que ella le envió a su hijito estaba completa en la lonchera "¿qué le estaban dando al bebé cuando se ahogó?". Una incógnita que sería resuelta con el avance del proceso investigativo.

Liam Gael había llegado con golpes días antes de fallecer

Pero ahora, en un hecho mucho más revelador la mamá del bebé expuso una serie de acontecimientos previos al día del fallecimiento del niño y que le habrían generado desconfianza hacia el hogar infantil, pese a que por necesidades laborales siguió llevando el niño a que se lo cuidaran allí.

Según denuncia en entrevista la señora Mildred Narváez dos semanas antes a los lamentables hechos comenzó a notar algunas irregularidades o signos de alerta contra el hogar infantil.

Publicidad

Una de las señales tendría que ver con algunas marcas en el rostro del bebé y que relacionan como golpes "inofensivos" sufridos en el jardín y que, según asegura, eran omitidos por parte de las cuidadoras a la mamá.

"Hace como dos semanas el niño presentó un golpecito pequeñito. Yo le digo a la profesora que qué le había pasado, y me dice que supuestamente por el caminador, porque como el niño ya estaba intentando dar pasos, dijeron que se tropezaba con el caminador y se golpeaba en la carita", contó la mujer a Noticias RCN.

Publicidad

Pero la versión de Mildred indica que los golpes se hicieron más recurrentes ya que "como a los tres días el niño presenta otro golpecito en la carita y no me dicen nada. Si yo no me doy cuenta en el momento que estoy recogiendo a mi hijo, ellas no me dicen nada".

En la entrevista la mamá del pequeño Liam asegura que las profesoras le respondieron de forma desinteresada que: "Se nos olvidó contarle". Esto llevó a que los padres del bebé enviaran un escrito reclamando sobre la omisión de los golpes del niño ante lo que el jardín respondió: ‘Papito, nosotras informamos por medio del grupo cuando es algo delicado, como un chichón, un hematoma, un morado grande, una laceración de piel, pero como fue algo superficial, se lo informamos a la mamita’.

Esta respuesta desató mayor indignación en la dolorida mujer quien asegura que el jardín no informó sobre estos golpes que catalogan como superficiales y que lo hicieron solo cuando ella se dio cuenta y pidió explicación.

Hasta el momento se desconoce exactamente qué fue lo que ocurrió y cómo se desató la emergencia que terminó en el fallecimiento del bebé de 11 meses, y de que sus padres cuestionan si fue sacado del jardín con o sin vida.