Detalles de atentado a guardias de cárcel La Modelo; les cayeron en moto y mataron a uno

Un inesperado hecho se presentó en la mañana de este viernes 3 de octubre frente a la entrada de la cárcel La Modelo, en Bogotá, donde sujetos desconocidos atacaron a disparos a los guardianes.

La situación se desató hacia las 7:00 a.m. cuando cuatro hombres llegaron en dos motocicletas hasta el centro penitenciario y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el personal de seguridad de esta cárcel.

Primeras informaciones extraoficiales indican que en el momento del atentado había tres guardianes del Inpec en la entrada del centro de reclusión, quienes fueron los primeros en recibir los impactos, resultando gravemente heridos.



Al desatarse la balacera otros guardianes respondieron para proteger a sus compañeros pero, desafortunadamente, uno de ellos perdió la vida casi que de manera inmediata producto de la gravedad del impacto de las balas.

Los otros dos uniformados heridos alcanzaron a ser trasladados con vida hasta la Clínica del Occidente donde reciben atención médica para estabilizarlos.

La situación frente a este penal desató todo un caos ya que en el momento del ataque había personas transitando el lugar y quienes tuvieron que correr para no quedar en medio del fuego cruzado.

Minutos después del ataque llegó refuerzo de Policía hasta el lugar donde fue desplegado un operativo en la zona para dar con la identidad, ubicación y captura de los autores del hecho que hasta el momento se encuentran prófugos.

Por otro lado se conoció que se desplegó otro operativo de seguridad en los hospitales donde se encuentran los guardianes heridos para evitar que se presente un nuevo ataque en contra sus vidas.

Por otro lado autoridades recolectan información e iniciaron una investigación para determinar a qué corresponden los hechos y si tiene que ver con un plan contra algún funcionario en específico, contra el Inpec, o si fue parte de un plan para propiciar alteración del orden en la cárcel y un posible plan de fuga.

Hasta el momento no se ha entregado información oficial que fortalezca o desmienta alguna de las hipótesis sobre la verdad tras el ataque que deja el lamentable fallecimiento de una persona.