Hombre se hizo pasar por un Gilinski y estafó a varias personas; hasta se cambió el nombre

La captura de Andrés Felipe Restrepo Coronado, un joven de 27 años, generó indignación, luego de que se conociera que logró infiltrarse en exclusivos círculos empresariales tras cambiar legalmente su identidad para hacerse pasar por un heredero del Grupo Gilinski, específicamente por el hijo del banquero.

Todo comenzó el 28 de julio de 2022, cuando Andrés Felipe Restrepo acudió a la Notaría Séptima de Medellín para cambiar legalmente su nombre a Felipe Gilinski Coronado, aprovechando que el conglomerado real estaba bajo el foco de la opinión pública, el joven comenzó a presentarse como un hijo extramatrimonial del banquero Jaime Gilinski que supuestamente acababa de ser reconocido.

Puedes leer: Revelan causas del fallecimiento del pequeño Liam Gael; doloroso rastro en su cuerpito



Por lo cual, para dar credibilidad a su farsa, el hombre adoptó un estilo de vida rodeado de lujos extremos que incluía, donde comenzó a usar relojes Rolex de alta gama. Así mismo, comenzó a desplazarse en camionetas blindadas de lujo y también consiguió un apartamento en el sector de El Poblado.



Una vez con esto, el falso heredero embaucó a empresarios en Medellín y Barranquilla; según la Fiscalía, el implicado ofrecía inversiones en sectores como la minería de oro, renta de vehículos blindados y hasta supuestas compras de contenedores de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con utilidades prometidas del 30%.



¿Cómo era el fraude que hacía Andrés Felipe Restrepo?

Las autoridades afirmaron que Restrepo operaba usando el esquema tipo Ponzi, utilizando el dinero de nuevos inversionistas para pagar dividendos a los anteriores, manteniendo así la ilusión de solvencia hasta que la burbuja financiera estalló en 2023.

Puedes leer: Hombre que a última hora no abordó avión de Satena cuenta el imprevisto que lo salvó

Al punto que su esposa, Manuela Jiménez Gutiérrez, participó al presuntamente reforzar la imagen de opulencia enviando informes de alquileres falsificados.

Publicidad

El medio de comunicación El Colombiano entrevistó al abogado penalista David Julián Gómez, y confirmó que el monto de las deudas y estafas asciende a aproximadamente $2.500 millones de pesos, afectando a por lo menos cinco socios principales.

Publicidad

Finalmente, se conoció que el desenlace de esta historia ocurrió el 28 de enero de 2026, cuando el CTI de la Fiscalía capturó a la pareja en su residencia. Los cargos presentados son estafa agravada y pena potencial, la cual podría darles una condena de entre 64 y 144 meses de prisión.

A pesar de que Andrés Felipe Restrepo admitió en su momento no tener nexos con la familia Gilinski, se negó a explicar por qué eligió ese apellido específico, calificándolo como un "tema personal". Las autoridades cuentan hoy con pruebas documentales, testimonios y registros de pago para avanzar en el juicio.

Mira también: Motociclista fallece en Funza tras estrellarse contra una mula que realizaba maniobra en plena vía