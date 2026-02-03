Publicidad

Revelan primeros detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: "Positiva"

Revelan primeros detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Positiva”

Una funcionaria de la Casa Blanca entregó un primer balance sobre la reunión sostenida entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos.

Balance entre la reunión de Petro y Trump
Revelan primeros detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Positiva”
Foto: foto tomada de Presidencia
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

El encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, concluyó con un balance calificado como “muy positivo” tras casi dos horas de diálogo en el Despacho Oval. Esta reunión, celebrada el martes 3 de febrero de 2026, marca un nuevo rumbo para las relaciones entre estos dos países.

Se pudo conocer que la atmósfera del encuentro fue de respeto institucional. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Donald Trump estaba "esperando ansiosamente" reunirse con Petro y mostró una “muy buena disposición” al diálogo. Al punto que fue esta misma quien afirmó que la reunión fue “positiva”.

Puedes leer: ¿Puede Donald Trump retirar a Gustavo Petro de la Lista Clinton según la ley de E.E.U.U?

Cabe destacar que el encuentro se extendió por casi dos horas, superando las expectativas iniciales de una cita breve. Así mismo, se conoce que hubo una charla cordial y productiva según informó la Embajada y la Casa de Nariño, además de las fotografías que se conocieron antes de esta.

¿Qué dijo Gustavo Petro tras finalizar su reunión con Donald Trump?

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para expresar sus impresiones antes y después de la cita. Antes de ingresar a la Casa Blanca, Petro manifestó estar “dispuesto a seguir fortaleciendo la relación” entre ambas naciones, con un enfoque que priorice “la vida y la paz” en la lucha contra los problemas en común.

Puedes leer: Ana del Castillo cuestionó contundentemente a Gustavo Petro tras comentarios 'religiosos'

Una vez finalizada la reunión, Petro compartió una reflexión profunda con relación a la Casa Blanca "Corredor de los presidentes estadounidenses":“Recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?...”. 

Además, el presidente colombiano mostró el regalo que recibió de manos de Trump; una fotografía de ambos estrechándose las manos con un mensaje escrito por el estadounidense que decía: "Gustavo: Un gran Honor. Amo a Colombia".

Se conoció que un tema central de la discusión técnica fue la lucha contra el narcotráfico, mientras Washington ha expresado preocupación por el aumento en la producción de drogas ilicitas, mientras que el presidente de Colombia defendió su política de sustitución de cultivos como un modelo exitoso.

Recordemos que se conoció que Petro entregó a Trump una reliquia única valorada en 700 millones de pesos, además de un detalle especial para la Primera Dama, un vestido realizado con manos indígenas.

Mira también: Así se vivieron las marchas en apoyo a Petro y al decreto del salario mínimo

