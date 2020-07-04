En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
CAÍDA DE SHAKIRA
BECAS UNIVERSIDAD NACIONAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Melania Trump

Melania Trump

  • El costoso vestido que le regaló Gustavo Petro a Melania Trump
    Gustavo Petro y Melania Trump
    Foto: AFP
    Farándula

    El lujoso vestido colombiano que Petro regaló a Melania Trump, ¿cuánto costó?

    Se conocieron detalles del vestido artesanal que el presidente colombiano entregó a la esposa del mandatario estadounidense, así como el valor estimado de la prenda y su elaboración manual.

  • 23682_Kimberly Guilfoyle y Donald Trump Jr // FOTO: AFP
    La nuera de Donald Trump tiene coronavirus
    Kimberly Guilfoyle y Donald Trump Jr // FOTO: AFP
    Noticias

    La nuera de Donald Trump tiene coronavirus

    Donald Trump Jr. resultó negativo, pero como precaución también se aislará y cancelará sus apariciones públicas.

  • 22650_Melania Trump // FOTO: AFP
    “Se quedó sin ropa”: critican a Melania Trump por usar el mismo blazer
    Melania Trump // FOTO: AFP
    Farándula

    “Se quedó sin ropa”: critican a Melania Trump por usar el mismo blazer

    La esposa de Donald Trump ha usado el mismo en tres ocasiones y ha generado polémica.

  • 17357_La Kalle. Estatua de Melania Trump / Foto: AFP
    La Kalle. Estatua de Melania Trump / Foto: AFP
    Virales

    Polémica en Eslovenia por estatua de Melania Trump

    Las críticas se dieron porque muchos aseguran que no se parece en nada.

  • 6676_La Kalle. Decoración navideña de la Casa Blanca / Foto: AFP
    La Kalle. Decoración navideña de la Casa Blanca / Foto: AFP
    Virales

    ¿Muy EXTRAVAGANTE? Critican forma como Melania decoró la Casa Blanca para Navidad

    Algunos dicen que parece más ambientación para Halloween que para la época decembrina.

  • 6060_La Kalle. Mujer que quiere parecerse a Melania / Foto: Facebook - AFP
    La Kalle. Mujer que quiere parecerse a Melania / Foto: Facebook - AFP
    Virales

    Esta mujer ha invertido 50 mil dólares en cirugías para parecerse a MELANIA Trump

    “Es la mujer más hermosa, definitivamente me quiero ver como ella. Es la mujer más perfecta”, asegura la mujer.

  • 5365_La Kalle - tacones de la esposa de Trump - Foto AFP
    La Kalle - tacones de la esposa de Trump - Foto AFP
    La Kalle - tacones de la esposa de Trump - Foto AFP
    Virales

    Los zapatos más CRITICADOS de la esposa de TRUMP

    La primera dama usó unos tacones negros en el momento menos indicado

  • 4793_La Kalle Melania tiene su figura de cera en museo de Madrid - Foto - Video Cimacast
    La Kalle Melania tiene su figura de cera en museo de Madrid - Foto - Video Cimacast
    Noticias

    ¿Extravagante? Esta es la estatua de CERA de Melania Trump

    Se utilizaron 850 gramos de pelo para que quedarán natural.

  • 3477_La Kalle. Michelle Obama dijo por qué hizo esa cara cuando recibió el regalo de Melania Trump / Foto: AFP
    La Kalle. Michelle Obama dijo por qué hizo esa cara cuando recibió el regalo de Melania Trump / Foto: AFP
    La Kalle. Michelle Obama dijo por qué hizo esa cara cuando recibió el regalo de Melania Trump / Foto: AFP
    Noticias

    Esposa de Obama dijo por qué hizo ESA CARA cuando recibió el regalo de Melania

    Su gesto no se escapó de los memes.

  • 3468_La Kalle - Gemela de Melania Trump - Foto: AFP
    La Kalle - Gemela de Melania Trump - Foto: AFP
    Noticias

    La GEMELA de Melania Trump que cobra un PLATAL por salir en público

    Además asegura sentir gran admiración por esa familia presidencial.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad