El lujoso vestido colombiano que Petro regaló a Melania Trump, ¿cuánto costó?

Durante la visita oficial del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Estados Unidos, uno de los gestos diplomáticos que llamó la atención fue el obsequio que entregó a Melania Trump, esposa del presidente estadounidense Donald Trump.

Se trata de un vestido artesanal de alta costura, confeccionado con técnicas ancestrales y materiales naturales, cuyo valor ha sido estimado por quienes lo diseñaron y elaboraron.

Así fue el vestido de lujo que Petro regaló a Melania Trump

El vestido, denominado “Vientre de la Tierra”, fue creado por la diseñadora Flor Imbacuán Pantoja, fundadora de la marca Hajsú Etnomoda, una iniciativa colombiana de moda étnica que trabaja con tejidos tradicionales.



Según explicó la diseñadora, esta pieza es una representación de la identidad cultural y la artesanía tradicional del sur de Colombia.



De acuerdo con la información sobre el vestido, la obra está elaborada completamente a mano, utilizando telar manual y técnicas ancestrales de tejido en guanga, una fibra natural propia de las comunidades indígenas de Nariño.

Dicha prenda integra materiales como lana de oveja, seda natural, algodón, bambú, lino cashmere y alpaca, lo que contribuye a su complejidad y valor.

El proceso de elaboración del vestido tomó aproximadamente dos meses, en los que participaron varias artesanas bajo la dirección de Imbacuán.

Además de su calidad artesanal, la pieza incorpora símbolos y elementos que hacen referencia a la cosmovisión indígena, la tierra y la conexión con la naturaleza, aspectos que se consideran parte del patrimonio cultural del país.

¿Cuál es el valor del vestido que Gustavo Petro le regaló a Melania Trump?

En cuanto a su valor, diferentes fuentes que registraron los detalles del obsequio estiman que el vestido tiene un costo aproximado de cinco millones de pesos colombianos.

Esta cifra responde al tiempo, la dedicación y los materiales empleados en su confección, así como al trabajo manual que distingue a la pieza.

La entrega de este vestido fue parte de los obsequios protocolarios que el presidente Petro llevó durante su reunión con el presidente Trump el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca, en Washington D.C.

Además del vestido, la delegación colombiana incluyó otros detalles que simbolizan la riqueza cultural y productiva de Colombia, como bolsas de café de especialidad y chocolates de exportación.

En este caso, el vestido artesanal representa un símbolo cultural y un gesto de reconocimiento por parte de Colombia hacia la primera dama estadounidense.

