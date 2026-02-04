Donald Trump expresó inesperada condición para sacar a Petro de la Lista Clinton

Este martes 3 de febrero se llevó a cabo una reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, en donde fue la primera conversación que tuvieron ambos mandatarios. En el cual, uno de los temas que también se mencionaron es la permanencia del presidente colombiano en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como la 'Lista Clinton'.

Cabe destacar que Petro no cuenta con visa que le permita viajar a Estados Unidos desde el pasado mes de septiembre del 2025 cuando este documento fue cancelado, además de junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti y la primera dama, Verónica Alcocer.

Puedes leer: Petro revela el regalo inesperado que recibió de Trump en la Casa Blanca: "Américas"



Recordemos que el encuentro del 3 de febrero representó un intento de ambos mandatarios por reiniciar la relación bilateral y reducir las tensiones que marcaron los primeros meses de su vínculo. Tanto es así que estos llegaron a intercambiar números telefónicos para mantener un contacto directo.



Después de la reunión se reveló que la administración de Donald Trump condiciona la exclusión del mandatario de dicha lista, afirmando que el mandatario debe tener transparencia y neutralidad en los próximos comicios presidenciales de Colombia, según información de Blu Radio que este tema fue abordado en la reunión.



¿Qué condiciones pone Donald Trump a Petro para salir de esta lista?

Se conoció que la condición principal impuesta por el presidente de Estados Unidos al mandatario de colombia para que abandone la lista OFAC se relaciona con las investigaciones por actividades ilícitas como el narcotráfico o el terrorismo y que se den elecciones libres, justas y transparentes en el país.

Puedes leer: ¿Puede Donald Trump retirar a Gustavo Petro de la Lista Clinton según la ley de E.E.U.U?

El medio mencionó que el Gobierno estadounidense evaluará el comportamiento del Ejecutivo colombiano bajo su neutralidad, es decir que no haga interferencia en el proceso electoral, así mismo, afirmó que los servidores del Estado no deben participar en política, tanto es así que el senador republicano Bernie Moreno, afirmó que Estados Unidos estará observando "atentamente".

Publicidad

Por otro lado, se espera que la Casa Blanca tome una resolución a más tardar en el mes de junio, dependiendo de cómo avance el panorama electoral en Colombia. De concretarse la exclusión, el beneficio no sólo alcanzaría al presidente, sino que también se extendería a sus familiares y a Armando Benedetti.

Publicidad

Mira también: El regalo de Donald Trump a Gustavo Petro en su visita a la Casa Blanca: nadie lo esperaba