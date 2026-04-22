Cae presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe; fue capturado en Argentina

En las últimas horas, las autoridades de Argentina, en coordinación con la Interpol, confirmaron la captura de Brayan Ferney Cruz Castillo, ciudadano colombiano en la ciudad de Buenos Aires. Esto debido a que él es un actor determinante en la planeación y ejecución del magnicidio contra Miguel Uribe.

La detención se produjo este miércoles 22 de abril de 2026, esto debido a que el sospechoso se presentó voluntariamente ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de regularizar su situación legal por una causa local relacionada con el delito de robo.

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Sin embargo, al verificar su identidad, las unidades operativas de la Policía Federal Argentina detectaron una notificación roja de Interpol emitida el 23 de marzo de 2026 por lo ocurrido con Miguel Uribe. Ante esto, las autoridades argentinas rastrearon su IP y así confirmaron su entrada irregular a este país.



De acuerdo con las investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación en Colombia y el Ministerio de Seguridad de Argentina, Cruz Castillo habría coordinado la logística del ataque contra Miguel Uribe.

Sumado a esto, se estableció que el detenido mantiene un vínculo sentimental estrecho con Katherine Andrea Martínez, alias 'Gabriela', quien ya fue condenada a más de 20 años de prisión por su participación directa en el magnicidio contra el precandidato presidencial.

Miguel Uribe, precandidato Foto: Senado de La República de Colombia

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¿Qué más se conoció de la captura de Brayan por el magnicidio de Miguel Uribe?

Por otro lado, se conoció que la orden de captura internacional también responde a su presunta responsabilidad en un atentado terrorista en Bogotá contra un excombatiente de las Farc por parte de Brayan Cruz. Tanto es así que se comenta que este habría participado en la instalación de un artefacto explosivo tipo "lapa" en un vehículo oficial.

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Recordemos que el atentado contra Miguel Uribe ocurrió el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá, donde fue atacado a tiros por un sicario menor de edad durante un mitin político. Posteriormente, el senador falleció el 11 de agosto tras permanecer dos meses hospitalizado.

Las investigaciones apuntan a que el crimen fue ordenado por la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, bajo la coordinación de alias 'Zarco Aldinever'. Con la captura de Brayan Cruz Castillo, ya son diez las personas vinculadas formalmente al proceso judicial para determinar las obligaciones que hay sobre este caso.

Actualmente, el procesado se encuentra a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Julián Ercolini, mientras se adelantan los trámites para su extradición a Colombia, donde deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y tráfico de armas de fuego.

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