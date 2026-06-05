¿Necesitas el pasaporte? Santander elimina las citas previas y así puedes ir hoy mismo

La Gobernación confirmó que, al igual que sucedió durante el mes de mayo, la Oficina de Pasaportes departamental continuará atendiendo a los ciudadanos bajo la modalidad presencial y sin necesidad de cita previa.

Esta medida representa una oportunidad única para que tú, como ciudadano, puedas acercarte directamente y gestionar tu solicitud sin los retrasos que a veces genera el sistema de agendamiento virtual.

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El objetivo principal de esta extensión es facilitar el acceso al documento y agilizar la atención de todas aquellas personas que requieren obtenerlo por primera vez o renovarlo debido a su vencimiento.



¿Cómo tramitar el pasaporte en Santander sin cita previa durante junio?

Para realizar este proceso de manera exitosa, lo primero que debes saber es a dónde dirigirte.

La atención se está centralizando en la sede física de la Oficina de Pasaportes, la cual se encuentra ubicada en el Centro Comercial El Cacique, específicamente en el sótano, local 10, en la ciudad de Bucaramanga.

Es muy importante que tengas en cuenta los horarios de atención para que no pierdas tu viaje. La oficina presta sus servicios de lunes a viernes, en una jornada continua que va desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Al ser un trámite sin cita, te recomendamos asistir con tiempo, aunque la entidad ha enfatizado que el proceso está diseñado para ser rápido y directo durante todo este periodo.

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Recuerda que este es un trámite personal. No permitas que terceros te cobren por supuestos turnos o gestiones, ya que la Oficina de Pasaportes ha recordado enfáticamente que no se requieren intermediarios para completar el proceso en junio.

Simplemente debes presentarte con tu documentación en los horarios establecidos.

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¿Cuáles son los requisitos y el precio del pasaporte en Bucaramanga para 2026?

Preparar tus documentos antes de salir de casa es clave. Según la información oficial, los requisitos varían dependiendo de la edad del solicitante:

Si eres mayor de edad: Solo necesitas presentar tu cédula de ciudadanía original.

Solo necesitas presentar tu cédula de ciudadanía original. Para los menores de edad: Es obligatorio llevar el registro civil original y, si aplica por la edad, la tarjeta de identidad.

En ambos casos, el documento de identidad debe estar en perfecto estado para garantizar que el trámite fluya sin inconvenientes.

En cuanto al factor económico, debes saber que el valor total del pasaporte es de $300.300.

No obstante, existe un beneficio que te permite ahorrar algo de dinero: si presentas tu certificado electoral vigente de las últimas votaciones, podrás acceder a un descuento del 10% en los conceptos correspondientes al fondo rotatorio y al timbre nacional.

Esta es una excelente forma de reducir el costo final del documento mientras cumples con este requisito legal.