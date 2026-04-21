Motociclista que iba a recoger para escape a joven que acabó con Miguel Uribe rompe el silencio

El caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay dio un nuevo giro, tras las declaraciones de uno de los implicados desde el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota. En una entrevista exclusiva para el pódcast "Más allá del silencio", conducido por el periodista Rafael Poveda, Cristian Camilo González, el motociclista compartió nuevos detalles.

Una de las revelaciones más impactantes de González es que el ataque final no fue el primer intento contra la vida del exsenador del Centro Democrático. Según su testimonio, esta operación fue algo que se realizó con mucho cuidado y estudio contra el político.

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Inicialmente, González detalló que se consideró el uso de explosivos para atacar las camionetas blindadas en las que se movilizaba el líder político. Sin embargo, esto fue descartado tras varios errores logísticos y por el riesgo de ser descubiertos por las autoridades.



De igual forma, comentó que lejos de ocultarse por temor a la justicia, González relató que se produjo una especie de celebración entre quienes participaron o tenían conocimiento del hecho, como si se tratará de una misión de un videojuego.

Según el testimonio, los responsables asumieron el resultado del atentado como un "objetivo cumplido", mostrando una frialdad absoluta frente a la gravedad del magnicidio, además llegó admitir que según él no tenía conocimiento que no tenían la intención de acabar con Miguel Uribe.

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¿Qué más se conoció del caso de Miguel Uribe?

Por otro lado, estás declaraciones se suman a las que entregó Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', donde mencionó que el magnicidio fue ordenado por alias 'Zarco Aldinever', cabecilla de la Segunda Marquetalia (disidencia de las Farc), esto debido a que el precandidato presidencial tenía un precio muy alto por su cabeza.

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De igual forma, explicó ‘El viejo’ que Alias 'Zarco Aldinever' fue el autor intelectual, mientras que Alias 'Yako' fue la conexión logística en Bogotá, Alias 'Chipi' fue el encargado de planear el ataque y reclutar al menor de edad que disparó el arma, mientras que Cristian Camilo González fue el motociclista clave en la ejecución.

Recientemente, se conoció que el menor de edad que atacó y le quitó la vida a Miguel Uribe será declarado víctima dentro del proceso judicial, lo que añade una nueva capa de complejidad a lo ocurrido con Miguel Uribe, además de abrir nuevas líneas de investigación sobre qué tan profunda es lo ocurrido con el exsenador del Centro Democrático.

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