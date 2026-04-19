Así era la vida de Juan Sebastián Rodríguez, antes de atentar contra Miguel Uribe Turbay

El caso de Miguel Uribe sigue generando impacto en Colombia, no solo por lo ocurrido el 7 de junio de 2025, sino por el giro que ha tomado el proceso judicial.

En el centro del debate aparece la historia de vida de Juan Sebastián Rodríguez, el menor implicado, cuya trayectoria personal ha abierto una discusión nacional sobre su rol dentro del caso.

Lo que comenzó como un hecho que estremeció al país, ahora suma nuevas capas de análisis tras conocerse detalles de su infancia, entorno y circunstancias.



Atacante de Miguel Uribe y su infancia que cambió con el tiempo

Antes de que su nombre quedara vinculado al caso de Miguel Uribe, Juan Sebastián llevaba una vida que, según registros, era similar a la de muchos jóvenes en Colombia.

Fotografías familiares muestran momentos cotidianos: celebraciones, partidos de fútbol y reuniones con seres queridos. En ese entorno, la figura de su madre y su abuela era clave en su desarrollo.

Sin embargo, ese escenario cambió con el paso de los años. La pérdida de su madre marcó un punto de quiebre en su vida. Desde entonces, su estructura familiar se debilitó y su contexto comenzó a transformarse. A esto se sumó la ausencia de su padre, quien salió del país, dejando al menor sin una red de apoyo sólida.

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De acuerdo con testimonios recopilados por El Colombiano, el joven empezó a relacionarse con un entorno complejo en su barrio. Allí, factores sociales y dinámicas externas habrían influido en su comportamiento. Este cambio progresivo es uno de los elementos que hoy se analizan dentro del proceso relacionado con Miguel Uribe.



Caso Miguel Uribe y el giro judicial que reabre el debate

El caso dio un giro cuando las autoridades decidieron reconocer al menor como víctima dentro del proceso judicial contra otros implicados. Esta decisión se basa en la hipótesis de que habría sido instrumentalizado por una red criminal que reclutaba jóvenes.

Según la información disponible, el menor afirmó haber actuado bajo presión y amenazas. Sin embargo, otras versiones dentro del expediente presentan un panorama distinto, señalando que su actitud habría sido voluntaria. Estas posturas encontradas han generado controversia en torno al caso de Miguel Uribe.

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Durante su captura, el joven habría expresado frases como: “Déjenme darles los números. Yo les doy los números”, lo que evidenciaría su conocimiento sobre otros involucrados. También habría mencionado que actuó “por plata, para ayudar a mi familia”, una declaración que añade complejidad al análisis de su situación.



Un caso que sigue generando interrogantes

Mientras avanza la investigación, el caso de Miguel Uribe continúa siendo uno de los más comentados en el país. La reconstrucción de la vida del menor ha puesto sobre la mesa temas como el entorno social, la influencia de terceros y las decisiones judiciales.

Las autoridades mantienen la protección del joven mientras su testimonio sigue siendo clave para esclarecer los hechos. Al mismo tiempo, la discusión pública crece en torno a su papel dentro del proceso, especialmente tras el reconocimiento de su condición jurídica.

El desarrollo de este caso sigue abierto, con nuevas revelaciones que podrían redefinir la comprensión de lo ocurrido alrededor de Miguel Uribe.

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