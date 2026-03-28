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Destapan prueba clave que indica que Miguel Uribe habría pedido seguridad y fue ignorado

Un documento deja ver que el precandidato habría alertado sobre su situación pidiendo refuerzos, pero sus solicitudes no avanzaron pese a las advertencias que dejó ante autoridades.

Miguel Uribe habría pedido seguridad y documentos lo revelan
Miguel Uribe, senador colombiano
Foto: Senado de la República de Colombia
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de mar, 2026

Un documento conocido recientemente vuelve a poner el foco sobre lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay y las advertencias que habría hecho sobre su situación. Según la información revelada para Semana, el entonces precandidato sí solicitó en repetidas ocasiones un refuerzo en su esquema de protección, pero dichas peticiones no fueron atendidas.

La evidencia corresponde a una entrevista sostenida con la Policía el 30 de abril de 2024, en el norte de Bogotá, en la que el dirigente expuso los riesgos que, según él, rodeaban su entorno. En ese encuentro, dejó constancia de amenazas, de su papel como figura de oposición y de las condiciones que, a su juicio, lo ponían en una situación delicada.

Puedes leer: Revelan nombre de quien pagó por acabar con la vida de Miguel Uribe y cómo se ocultó

¿Por qué Miguel Uribe pidió reforzar su esquema de protección?

En el documento, que se considera “prueba reina”, se lee que “realizó fuertes pronunciamientos frente a temas de relevancia para nuestro país”, en referencia a su postura crítica frente a distintas iniciativas del Gobierno. También advirtió que su exposición pública y su actividad política aumentaban el nivel de riesgo.

Otro de los puntos que mencionó fue su contexto familiar. Allí recordó hechos que marcaron su historia personal y que, según señaló, debían ser tenidos en cuenta en la evaluación de su seguridad. “Menciona ser víctima del conflicto armado, por hechos de afectación que fueron de conocimiento e indignación”, se lee en el informe.

Documento en el que se solicitaba reforzar la seguridad de Miguel Uribe
Miguel Uribe solicitó mayor seguridad; documento prueba
Foto: Semana

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Además, dejó claro que su aspiración presidencial implicaba desplazamientos constantes por diferentes regiones del país. “Expresa que (…) anunció su precandidatura, lo que implica que estará en diferentes regiones del país”, advirtiendo que fuera de Bogotá no contaba con un esquema permanente, lo que incrementaba su preocupación.

Dentro de sus solicitudes concretas estaban la ampliación del esquema de protección, medidas adicionales para su vivienda, acompañamiento en desplazamientos y coordinación estatal para garantizar su seguridad y la de su familia. Sin embargo, según lo revelado, estas peticiones no se materializaron.

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Documento en el que se solicitaba reforzar la seguridad de Miguel Uribe
Miguel Uribe solicitó mayor seguridad; documento prueba
Foto: Semana

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Meses después, una resolución mantuvo el esquema existente, que incluía vehículos blindados y personal de protección, bajo la categoría de riesgo extraordinario. Aun así, el documento abre cuestionamientos sobre si estas medidas eran suficientes frente al contexto que el propio Uribe Turbay había advertido.

Desde la entidad encargada señalan que las decisiones se tomaron conforme a los estudios de riesgo realizados por la Policía. No obstante, el documento deja ver que el dirigente sí alertó sobre su situación y dejó constancia formal de sus preocupaciones.

Mira también: Revelan nombre de quien pagó por acabar con la vida de Miguel Uribe y cómo se ocultó

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