Alias ‘El Viejo’ destapa desde cuándo seguían a Miguel Uribe antes del ataque

Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias de 'El Viejo', reveló detalles sobre la planeación y el tiempo de seguimiento que precedieron al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025, mencionando que este seguimiento venía desde mucho tiempo.

De acuerdo con sus palabras el plan se gestó en una reunión en las afueras de Cúcuta. Allí, 'El Viejo' recibió la orden directa de 'Zarco Aldinever', un hombre de confianza de Iván Márquez y cabecilla de la Segunda Marquetalia, para arrebatarle la vida al senador y precandidato presidencial.

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Por lo que, tras ser condenado a 22 años de prisión, el criminal confesó ante la Fiscalía cómo se orquestaron las labores de inteligencia para acabar con la vida del político, a quien la Segunda Marquetalia consideraba un "objetivo de alto valor".



Ante esto, explicó que las labores de inteligencia comenzaron solo días después de la reunión en Cúcuta, y mencionó que un momento clave del seguimiento ocurrió en la localidad de Bosa. “Yo llegué allá temprano y sí se veía movimiento de gente por el parque. Yo entré y ahí le pusieron una manilla como de asistencia y me senté en una silla”, afirmó.

Sumado a esto, explicó que realizó cálculos e identificó que el precandidato llevaba tres escoltas y evaluó las condiciones de seguridad, y también le tomó una fotografía de cerca al senador, imagen que conservó para coordinar el golpe final.

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Sin embargo, afirmó que el seguimiento se prolongó debido a imprevistos en la agenda de la víctima. Tanto es así que mencionó que el plan se iba a ejecutar en un evento en el barrio Villa Amalia, al occidente de Bogotá, pero este fue postergado, situación que obligó a los delincuentes a mantener el rastro del senador hasta que se presentó una nueva oportunidad en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón.

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Recordemos que el atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 cuando se dio la "hora cero", según el condenado y fue en ese lugar, los sicarios instrumentalizaron a un menor de edad para disparar contra el político. Así mismo, confesó que coordinó todo el ataque mediante una videollamada.

Por otro lado, se conoció que la Segunda Marquetalia fijó un precio de 1.000 millones de pesos por la vida de Miguel Uribe, bajo la cláusula de que el dinero solo se entregaría si el objetivo fallecía. Además, existía un fondo de 600 millones de pesos destinados exclusivamente a sobornar autoridades y eliminar testigos para garantizar la impunidad.

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