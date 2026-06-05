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Francisco Bolívar lanza duro mensaje tras rumores: El que no sabe el cuento quiere contar

El reconocido actor de Sin senos sí hay paraíso utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre los rumores que han circulado acerca de su salud mental.

Francisco Bolívar reaparece sobre los rumores de salud mental
Francisco Bolívar lanza duro mensaje tras rumores: El que no sabe el cuento quiere contar
Foto: imagen tomada de @franciscobolivar
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

Francisco Bolívar, el actor recordado por su papel de 'Jotica' en la serie de Sin senos sí hay paraíso, volvió a llamar la atención de las redes sociales, después de varias semanas de hermetismo y preocupantes rumores sobre su estado emocional, después de que varios colegas manifestaran su preocupación.

Todo comenzó el pasado 21 de mayo, cuando su compañero de set, Fabián Ríos, publicó un mensaje pidiendo oraciones por Bolívar. "Una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz". Declaración que despertó la preocupación de los seguidores, la cuál aumentó por la poca actividad del actor.

Puedes leer: Reaparece exnovia de Francisco Bolívar y manda inesperado mensaje sobre el actor

Inicialmente, informaciones extraoficiales señalaron que el actor de 41 años podría estar enfrentando una crisis derivada de una desilusión amorosa ocurrida en 2019, agravada por una reciente pérdida económica considerable. Incluso hubo rumores de que se iba a buscar un reemplazó para su papel.

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¿Cuál fue el mensaje de Gustavo Bolívar ante esta situación?

Este pasado 3 de junio, Gustavo Bolívar apareció con un video donde se le ve realizando ejercicio. Pese a esto, sus seguidores comenzaron a especular que se podría tratar de imágenes antiguas. A pesar de esto, el mensaje que acompañó la publicación fue contundente.

Puedes leer: Reaparece Francisco Bolívar con enigmático mensaje tras su crisis: “LXS AMO”

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"El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar. Calmémonos todos, monos peleando con monos. Estudiémonos todos, vagos", de igual forma, por medio de sus historias de Instagram, el actor agradeció el apoyó de las personas que le expresaron su preocupación.

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De igual forma, mandó un parte de tranquilidad sobre su estado de salud. "Gracias por vernos, no todo es lo que parece y pronto mi verdad. No callen sus voces, siempre mi árbol genealógico ha tenido eterna salud".

En un comentario reciente, anunció que compartirá material que ha guardado para explicar su situación actual: "Pronto videos archivados, ojalá en conciencia, contando otra verdad detrás de la verdad. Estamos bien... ¡Calmémonos y estudiémonos todos! Ha habido muertes y seres trascendiendo a otras dimensiones por la ignorancia de todos".

Mientras se espera el anuncio oficial, el equipo de producción de su actual proyecto le ha manifestado su respaldo público con mensajes de afecto: "Te amamos mucho. Recuerda que siempre estamos contigo".

Mira también: Francisco Bolívar: las 2 causas que desataron crisis en actor de Sin Senos Sí Hay Paraíso

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