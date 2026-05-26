Reaparece Francisco Bolívar con enigmático mensaje tras su crisis: “LXS AMO”

Uno de los personajes que puso en vilo por su estado de salud es Francisco Bolívar, reconocido por su icónico papel de “Jotica” en la exitosa saga Sin senos sí hay paraíso, esto después de que Fabian Ríos compartiera un mensaje de preocupación, ante esto, el actor finalmente rompió el silencio con un mensaje para calmar a sus seguidores.

El pasado lunes 25 de mayo, Bolívar volvió a sus redes sociales publicando un video tipo "TBT" (recuerdo) en el que se le ve interpretando un sketch humorístico sobre los nervios de viajar en avión por primera vez. Además acompañó el mensaje con un texto que llamó la atención a los cibernautas.

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“Lo que ha habido es una Organización Natural Y Ferpecta En Función De Un Contexto, Calmémononos TodXs”, escribió el actor, utilizando frases características de su personaje. De igual forma, también usó el espacio para mandar un mensaje directo de gratitud a todos sus seguidores.



“Gracias Sinceras Y Eternas Por Infinitas Risas. LXS AMO”. Estas palabras surgen tras días de especulaciones y rumores relacionados con un difícil momento personal que el actor estaría atravesando.

¿Por qué Francisco Bolívar preocupó a sus seguidores?

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Todo comenzó cuando Fabián Ríos, usó sus redes sociales y solicitó cadenas de oración por Francisco Bolívar. A esto se sumaron videos extraños publicados previamente por el actor y su repentina ausencia de la esfera pública, además de renunciar a papel en la nueva temporada de Sin Senos si hay paraíso.

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Según diversas fuentes, el actor habría estado enfrentando una crisis de salud mental derivada de varios factores acumulados desde 2019. Entre las causas mencionadas se encuentran una ruptura sentimental tras varios años de relación y una pérdida económica significativa debido a una inversión fallida en el extranjero.

De igual forma, los rumores sugieren que incluso llegó a encerrarse en una habitación del set, negándose a continuar con el proyecto porque ya no se sentía a gusto. Debido a esto, se especula que su personaje podría haber sido reemplazado y hasta se habla de un posible reemplazó en la interpretación.

Tras su reaparición, figuras como Sebastián Caicedo y Carolina Sepúlveda reaccionaron positivamente, enviándole mensajes de fortaleza. Por su parte, la cuenta oficial de la serie también se manifestó: “Te amamos mucho, recuerda siempre que estamos contigo”.

