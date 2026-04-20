Contundente mensaje de Japón activa las alarmas por predicciones de Baba Vanga

El archipiélago japonés acaba de recibir un sacudida que ha hecho saltar todas las alarmas internacionales y, de paso, ha desempolvado los libros de las profecías más inquietantes de la historia moderna.

Este lunes 20 de abril de 2026, un poderoso terremoto de magnitud 7.7 sacudió la región norte del país, con un epicentro localizado en las aguas del Océano Pacífico, justo frente a las costas de la prefectura de Iwate.

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Aunque el movimiento se sintió con fuerza en edificios de Tokio, a cientos de kilómetros de distancia, lo que realmente ha puesto los pelos de punta no es solo el sismo en sí, sino el mensaje posterior de las autoridades.



La Agencia Meteorológica de Japón no se anduvo con rodeos y emitió un aviso especial donde advierte que la probabilidad de que ocurra otro gran evento sísmico de magnitud 8 o superior es actualmente mucho más alta de lo normal.

Este anuncio ha resonado con fuerza entre quienes siguen de cerca las palabras de la famosa "Nostradamus de los Balcanes", la vidente búlgara Baba Vanga,.

Según los registros de sus visiones, Baba Vanga señaló específicamente que el año 2026 sería un periodo de "avalancha" en cuanto a eventos naturales extremos.

Entre sus vaticinios para estos meses figuran un incremento notable en la actividad sísmica, la presencia de tsunamis devastadores y un despertar de la actividad volcánica a nivel global.

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Con el reciente sismo de 7.7 y la alerta de tsunami que le siguió en las costas japonesas, muchos consideran que la pieza del rompecabezas está encajando de forma inquietante,.

Pero la vidente no se quedó solo en el presente cercano. Sus proyecciones sugieren que este asedio de la naturaleza es solo el comienzo de una transformación planetaria.

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Para el año 2033, previó un cambio climático extremo que llevaría al derretimiento de los polos y, consecuentemente, a una elevación drástica del nivel del mar, culminando en sequías severas hacia el año 2170.

El nombre de Baba Vanga también ha estado en tendencia por sus visiones sobre figuras políticas de alto nivel, aunque aquí el "giro" de la historia se vuelve más confuso.

La oráculo afirmó en su momento que el presidente número 44 de los Estados Unidos sería el último comandante en jefe y que tendría ascendencia afroamericana.

Si bien esto pareció cumplirse con Barack Obama, el registro oficial coloca a Donald Trump también bajo esa misma numeración en ciertos contextos, lo que ha generado un debate sobre si la profecía falló o si hay algo más oculto.

Trump, quien actualmente lidia con problemas de salud que incluyen hinchazón en las extremidades y padecimientos renales, ha sido vinculado a otra advertencia de la vidente sobre una enfermedad grave que afectaría al mandatario.

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En un giro bastante peculiar, el magnate ha defendido públicamente que mantiene su bienestar consumiendo refrescos de dieta y de naranja (Fanta), bajo la curiosa teoría de que las bebidas con gas podrían "matar células cancerosas".

Esta afirmación, que ha sido recibida con total escepticismo por la comunidad médica, se mezcla con las advertencias de Vanga sobre una posible muerte prematura para el líder de 79 años debido a complicaciones de salud.

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Aunque el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, confirmó que no se reportaron daños mayores ni heridos tras el sismo de 7.7, la recomendación oficial es clara: la población debe ser responsable de su propia seguridad y prepararse ante la posibilidad de un movimiento todavía más fuerte.

Las autoridades insisten en que, aunque no se puede asegurar que ocurrirá otro gran sismo, el riesgo es real y las medidas de prevención deben extremarse ahora mismo.