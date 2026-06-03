Medicina Legal revela causa de muerte de Mía Cataleya en El Espinal, ¿no fue abuso?

La investigación por la muerte de Mía Cataleya, la bebé de seis meses que falleció en El Espinal, Tolima, dio un giro importante tras conocerse los resultados de Medicina Legal.

Los hallazgos forenses modificaron varias de las hipótesis que circularon en los primeros días del caso y llevaron a las autoridades a enfocar sus esfuerzos en nuevas líneas de investigación.

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Desde que se conoció el fallecimiento de la menor, el caso generó una profunda conmoción.

Las primeras versiones que trascendieron apuntaban a posibles hechos de violencia contra la bebé, situación que provocó múltiples reacciones en redes sociales y llamados de diferentes sectores para esclarecer lo ocurrido.

Medicina Legal descartó esa hipótesis inicial

Según la información conocida hasta ahora, los expertos forenses no encontraron evidencia que permitiera establecer que la bebé hubiera sido víctima de abuso.

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Ese resultado modificó la dirección que venía tomando la investigación durante sus primeras etapas, ya que una de las hipótesis que había generado mayor preocupación era precisamente la posibilidad de que la menor hubiera sufrido ese tipo de agresiones.

Incluso, durante los primeros días del caso, las autoridades adelantaron verificaciones sobre las personas más cercanas al entorno de la bebé para establecer si alguna de ellas podía estar relacionada con los hechos que inicialmente se estaban evaluando.

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Dentro de esas actuaciones se incluyeron revisiones e indagaciones relacionadas con el padrastro y con el padre biológico de la menor, debido a que las autoridades buscaban esclarecer completamente lo ocurrido.

Capturan a la madre de Mía Cataleya /Foto: redes sociales

La causa de muerte que establecieron los expertos

De acuerdo con el dictamen forense conocido por las autoridades, la bebé murió como consecuencia de una neumonía que se agravó debido a complicaciones relacionadas con su estado de salud.

Este hallazgo se convirtió en una de las piezas más importantes del expediente, pues permitió a los investigadores reconstruir una línea de tiempo diferente a la que inicialmente se manejaba.

A partir de ese momento, la Fiscalía concentró buena parte de sus esfuerzos en analizar las condiciones de cuidado que recibió la menor antes de su fallecimiento y en verificar si existieron omisiones que hubieran podido influir en el desenlace del caso.

Precisamente, esa línea investigativa terminó llevando a la captura de la madre de la bebé, Laura López Muñoz, realizada recientemente en el municipio de El Espinal.

La captura de la madre y la nueva línea de investigación

La Fiscalía sostiene como hipótesis principal que habría existido una posible omisión en los deberes de cuidado, protección y custodia que requería la menor.

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Por esa razón, la mujer será presentada ante las autoridades judiciales para responder por los señalamientos formulados dentro de la investigación.

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Aunque los resultados de Medicina Legal descartaron una de las hipótesis que más impacto generó al inicio del caso, la investigación está lejos de concluir.

La Fiscalía continúa recopilando testimonios, documentos, reportes médicos y demás evidencias con el objetivo de reconstruir completamente los hechos que rodearon la muerte de Mía Cataleya.

Los investigadores también siguen verificando cada detalle relacionado con el entorno familiar de la menor para determinar si existen otras responsabilidades que deban ser analizadas dentro del proceso.