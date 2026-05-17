Buscan a propietaria de Beauty Láser tras desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá

Las investigaciones por la desaparición de Yulixa Toloza siguen avanzando en Bogotá y ahora una de las principales búsquedas se concentra en María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del establecimiento Beauty Láser, lugar donde la mujer de 52 años fue atendida antes de desaparecer.

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Mientras las autoridades revisan videos de seguridad, testimonios y movimientos del vehículo en el que habría sido trasladada Yulixa, también intentan establecer el paradero de las personas relacionadas con el centro estético ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.



Uno de los videos que hoy hace parte de la investigación muestra el momento exacto en el que dos hombres sacan a Yulixa del establecimiento y la suben a un carro particular durante la noche del pasado 13 de mayo.



Las imágenes son consideradas una de las pruebas clave dentro del proceso.

El establecimiento funcionaba en el tercer piso de una vivienda

Según documentos oficiales conocidos durante las investigaciones, la responsable del establecimiento sería María Fernanda Delgado Hernández, una mujer de 30 años de nacionalidad venezolana.

Ella aparece registrada como propietaria de Beauty Láser, negocio que operaba sobre la Autopista Sur #51D-43, en el barrio Venecia.

De acuerdo con la información recopilada hasta ahora, el centro estético funcionaba en el tercer piso de un edificio donde además residía la mujer junto con parte de su familia.

Precisamente, ese inmueble se convirtió en una de las piezas centrales dentro de la investigación, ya que allí fue atendida Yulixa Toloza el día en que desapareció.

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Así fueron las últimas horas de Yulixa en Beauty Láser

La mujer llegó al establecimiento hacia las 8:10 de la mañana acompañada por una amiga para practicarse una presunta lipólisis láser.

Aunque el procedimiento estaba previsto para durar cerca de dos horas, terminó extendiéndose por casi cuatro.

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Cuando finalmente sus acompañantes lograron verla nuevamente, notaron que Yulixa presentaba un evidente deterioro físico.

“Ella se veía muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, relató una de sus amigas en entrevista con Blu Radio.

Con el paso de las horas, la situación generó preocupación entre sus allegados, quienes aseguran que el personal del establecimiento insistía en que la mujer permanecería bajo observación.

Sin embargo, más tarde desapareció sin dejar rastro.

La dueña del inmueble también habló

En medio del caso, Yansen García, propietaria del edificio donde funcionaba Beauty Láser, también entregó declaraciones sobre la mujer que tenía arrendado el tercer piso.

Según explicó en entrevista con La FM, María Fernanda Delgado llevaba cerca de ocho meses viviendo en el lugar y nunca despertó sospechas.

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“Llevaba ocho meses viviendo aquí. Se mostraba como una persona de bien, normal, común y corriente. Cumplía con el arriendo y nunca sospeché nada”, aseguró.

La mujer también indicó que desde que estalló el caso no volvió a saber nada de quienes trabajaban dentro del establecimiento.

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“Ellos simplemente desaparecieron y no sabemos nada”, agregó.

Ese detalle ahora hace parte de las líneas de investigación que manejan las autoridades.

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Investigan posible salida hacia Venezuela

Otro de los puntos que ahora intentan esclarecer los investigadores tiene que ver con una posible salida del país por parte de María Fernanda Delgado.

Las autoridades analizan información relacionada con un eventual desplazamiento hacia Venezuela luego de conocerse públicamente la desaparición de Yulixa Toloza.

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Por ahora, no se ha confirmado oficialmente su ubicación.