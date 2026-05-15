Este sería el carro en el que se habrían llevado a Yulixa y su última ubicación en Bogotá

Las investigaciones por la desaparición de Yulixa Toloza siguen avanzando y en las últimas horas apareció un nuevo elemento que podría ser clave para reconstruir lo que ocurrió la noche en que salió del centro estético en el sur de Bogotá.

De acuerdo con información conocida recientemente, el vehículo en el que presuntamente habrían trasladado a la mujer sería un Chevrolet Sonic azul.

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Ese carro ahora está en el centro de las indagaciones que adelantan las autoridades, mientras continúan revisando testimonios y registros de cámaras de seguridad de la zona.

Hasta el momento, no se conoce el paradero de Yulixa ni se ha establecido quiénes habrían participado en todo lo ocurrido después del procedimiento estético al que se sometió en el barrio Venecia.

Uno de los puntos que más llama la atención es que el último rastro del vehículo habría quedado registrado sobre la Autopista Sur, según versiones entregadas por testigos y material de cámaras de seguridad de locales cercanos que actualmente hacen parte de la investigación.

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El Chevrolet Sonic azul que ahora es clave en el caso

El informe conocido en las últimas horas señala que el carro involucrado sería un Chevrolet Sonic color azul, vehículo en el que habrían sacado a Yulixa del establecimiento durante la noche.

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La Sijín investiga ahora quiénes iban dentro del carro, cuál fue el recorrido exacto que hicieron y qué pasó después de abandonar el sector de Venecia.

Según los testimonios recopilados, la mujer fue trasladada bajo la lluvia mientras varias personas esperaban transporte público cerca del lugar. Algunos de esos testigos aseguran haber observado movimientos extraños alrededor del vehículo.

Precisamente, una de las escenas que más está siendo analizada tiene relación con el baúl del carro.

De acuerdo con el informe, una empleada del establecimiento habría abierto inicialmente el baúl del Chevrolet Sonic, aparentemente intentando hacer espacio antes de que la mujer fuera subida al vehículo.

Sin embargo, según las versiones conocidas, la presencia de varias personas en la zona habría cambiado lo que ocurrió después.

Los testigos indicaron que, al notar que había personas observando la situación, finalmente decidieron sentar a Yulixa en la parte trasera del automóvil y no en el baúl.

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Empleados y propietarios del centro estético están bajo investigación

Otro de los puntos centrales de la investigación tiene que ver con las personas que habrían acompañado a Yulixa hasta el carro.

Según las indagaciones preliminares de la Sijín, los hombres que sacaron a la mujer del lugar serían, presuntamente, el esposo de la propietaria del centro estético y uno de los empleados.

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Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer qué ocurrió realmente después de que Yulixa salió del establecimiento.