Exmánager de Yeison Jiménez aclara polémica sobre reality que hará: “Falta una versión”

Rafael Muñoz, quien fuera el mánager y pilar fundamental en la carrera de Yeison Jiménez, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, esto con el fin de aclarar la reciente controversia que rodea la búsqueda de una nueva voz para la Banda del Aventurero.

De igual forma, explicó que regresó al proyecto Muñoz tras el fallecimiento del artista y su mánager más reciente, Jeffer. Por lo cuál aprovechó para responder a las declaraciones de Miguel Huertas, exintegrante de la agrupación que criticó la realización de un "reality" para encontrar un nuevo vocalista.

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En programas pasados, Miguel Huertas manifestó públicamente su inconformidad con la convocatoria para buscar un reemplazo de la voz principal, sugiriendo que se debía dar oportunidad a los músicos que ya estaban en la banda. Ante esto, Rafael Muñoz fue contundente al explicar que todo esto se dió por un problema legal que hay.



Según Muñoz, Huertas no mencionó que tiene compromisos contractuales vigentes que impiden su promoción: “él sabe que tiene dos contratos firmados con esta compañía Producciones Escape Estados Unidos... en este momento nosotros como empresa no podemos hacer absolutamente nada con la imagen de él ni podemos desarrollar un disco”.



¿Qué más resaltó el exmanager de Yeison sobre esta situación?

Por otro lado, el mánager enfatizó que, aunque se le brindó acompañamiento jurídico para resolver su situación, el conflicto persiste con sus representantes legales en el exterior.

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“No es una decisión de Rafael Muñoz no es una decisión de la empresa simplemente nos vimos abocados a buscar por la necesidad”, puntualizó Rafa, aclarando que la empresa requiere voces que estén legalmente libres para grabar nuevos fonogramas, además agregó que Miguel tomó la decisión de tomar su propio camino.

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De igual forma, Rafael Muñoz mencionó que volvió a ponerse al frente con La Banda del Aventurero no solo como un aspecto profesional, sino para él, es un deber moral con la familia de su compadre y actualmente trabaja de la mano con Sonia, la viuda de Yeison Jiménez.

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“Voy a luchar por consolidar la banda para que de aquí a mañana sea la fuente más grande de inspiración y de ingresos para que ellos puedan algún día estar muy bien”, concluyó Muñoz, reafirmando que su lealtad hacia Yeison Jiménez sigue intacta más allá de la vida.

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