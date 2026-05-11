Revelan VIDEO de Yeison Jiménez que conmovió a todos en el Día de la Madre

La memoria del reconocido cantautor colombiano Yeison Jiménez cobró un protagonismo absoluto en las plataformas digitales durante la reciente celebración del Día de la Madre.

A cuatro meses del trágico incidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero, que terminó con la vida del artista y de cinco integrantes de su equipo de trabajo, sus seguidores se encargaron de mantener vivo su recuerdo a través de un contenido audiovisual que ha tocado las fibras más sensibles de la audiencia.

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Se trata de un emotivo video que comenzó a circular con fuerza en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook.



En este clip, el intérprete de grandes éxitos de la música popular como 'Ya no mi amor' y 'El aventurero' aparece con su característica sonrisa frente a la cámara, enviando un saludo especial por la festividad.

El mensaje, que muchos seguidores han calificado como uno de sus últimos gestos de cariño hacia su público femenino, se ha convertido en el centro de las conversaciones digitales en esta fecha tan significativa.

En el video compartido, Yeison Jiménez se dirige directamente a su audiencia con un tono relajado y cercano.

“¿Cómo están? Buenas tardes, quiero mandarle un beso y un abrazo gigante a todas las mamitas del mundo en este día y en este mes tan especial”, expresaba el cantante en los primeros segundos de la grabación.

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Estas palabras despertaron de inmediato una ola de nostalgia entre los denominados "jimenistas", quienes siguen lamentando su ausencia en los escenarios.

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El artista no solo se limitó a un saludo general, sino que profundizó en el agradecimiento hacia las mujeres que fueron fundamentales en el crecimiento de su trayectoria artística.

“Gracias por cada aplauso, por cada abrazo, por sus buenos deseos, a mí me siguen muchas mamitas”, destacó Jiménez en el clip, subrayando la fuerte conexión que siempre mantuvo con las madres que formaban parte de su audiencia.

Dentro del contenido del video, el compositor también dedicó un espacio para honrar a las mujeres de su propia familia, demostrando el valor que les otorgaba en su vida personal.

El saludo incluyó menciones directas a su madre, sus hermanas y su esposa, extendiendo la felicitación a todos los familiares que tienen hijos.

Un detalle que llamó la atención de los internautas fue la inclusión de un mensaje para los hombres que asumen roles maternales, a quienes también les deseó bendiciones y les envió su cariño.

Esta faceta cercana y amable del artista es, según sus seguidores, una de las razones por las cuales su legado sigue tan vigente a pesar del tiempo transcurrido desde la tragedia.

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A pesar de que han pasado varios meses desde aquel 10 de enero, las redes sociales continúan inundadas de fotografías, canciones y videos que celebran la carrera del artista.

Su familia, por su parte, se ha mostrado más unida que nunca, utilizando plataformas digitales para honrar su memoria y señalar que su legado va mucho más allá de las canciones.

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Incluso su hija mayor conmovió a la opinión pública con una dedicatoria reciente, resaltando la importancia de la presencia paterna más allá del vínculo biológico.

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