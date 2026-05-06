Así se enteraron músicos de Yeison Jiménez sobre reality que busca reemplazo del cantante

El cantante y corista Miguel Huertas rompió el silencio sobre la situación actual de los músicos de Yeison Jiménez, en exclusiva para el Klub de La Kalle. Tras la partida de “El Aventurero”, el pasado 10 de enero, comenzó a crecer la incertidumbre sobre los músicos, especialmente tras el anuncio de un reality show para encontrar un nuevo vocalista.

Según relató Huertas, mencionó que la noticia les cayó un balde de agua fría, en especial porque hubo una comunicación oficial previa de parte de la gerencia hacia todos los músicos. "Nosotros nos dimos cuenta que eso fue a través de la entrevista porque no teníamos claridad de si se iba a hacer o no se iba a hacer", confesó, refiriéndose a declaraciones de Rafael Muñoz, mánager de la agrupación.

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Tanto es así que explicó que esto le provocó un sentimiento de desconcierto generalizado al ver que los detalles circulaban ya en plataformas digitales. "Cuando nos contaron esto del casting y nos enteramos a través de las redes sociales yo dije '¿Pero qué?'", añadió el artista, subrayando que la decisión ya parece estar tomada por el equipo de YJ Company.



¿Qué más mencionó el corista de Yeison Jiménez sobre el reality?

Para Miguel Huertas y gran parte de sus compañeros, la idea de un concurso para llenar el vacío de su líder no es la más acertada. De igual forma, fue enfático al decir que "Yeison Jiménez es irreemplazable" y que este tipo de formatos puede desvirtuar la esencia de lo que construyeron juntos.

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"Para mí es como coger la banda y volverla una estrategia de marketing", criticó Miguel, defendiendo el esfuerzo de quienes han estado en "la lucha" durante años. Además explicó que su mayor molestia es que llegue un extraño llegue a ocupar un lugar de privilegio sin haber compartido el sacrificio del día a día.

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"Que entre un nuevo cantante que no ha compartido con nosotros, que no ha estado en la lucha, que no ha estado en el bus haciéndole a 7 horas por un pueblo", afirmó Miguel reflexivo sobre esta situación.

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De igual forma, Miguel describe a la agrupación como una verdadera familia que quedó en una posición de vulnerabilidad tras el accidente. "Al inicio quedamos desamparados", recordó, aunque agradeció el apoyo de artistas como Luis Alfonso, quien ofreció trabajo a varios de los músicos horas después de la presentación en el Movistar Arena.

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