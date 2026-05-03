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Las promesas de Yeison Jiménez a su esposa que hoy emocionan a sus seguidores

Sonia Restrepo contó cómo Yeison Jiménez cambió su vida con tres promesas que sí cumplió.

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Las promesas de Yeison Jiménez
Foto tomada de Instagram de Yeison Jiménez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de may, 2026

Sonia Restrepo volvió a llamar la atención tras revelar detalles poco conocidos de su relación con Yeison Jiménez durante su participación en el programa ‘Se Dice de Mí’. La esposa del cantante habló sobre varios momentos importantes que marcaron su historia juntos y recordó las promesas que el artista le hizo cuando apenas comenzaban su relación.

Según contó en el programa, desde el inicio Yeison Jiménez le aseguró que quería ayudarla a salir adelante y acompañarla en sus metas personales. Sonia explicó que en ese momento atravesaba dificultades económicas y veía muy lejos la posibilidad de estudiar una carrera profesional.

Con el paso del tiempo, el cantante terminó convirtiéndose en uno de sus principales apoyos. Incluso, reveló que él fue quien pagó el primer semestre de su carrera universitaria para que pudiera estudiar contaduría pública y avanzar en uno de sus mayores sueños.

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El apoyo de Yeison Jiménez que cambió la vida de Sonia

Sonia Restrepo aseguró que una de las promesas más importantes que le hizo Yeison Jiménez fue ayudarla a convertirse en profesional. Gracias a ese apoyo logró terminar sus estudios y más adelante realizar una especialización en derecho tributario.

Además de respaldarla académicamente, el cantante también le prometió darle una vida distinta y permitirle vivir experiencias que antes no imaginaba. Durante el programa recordó que Yeison siempre quiso que conociera nuevos lugares y disfrutara oportunidades que nunca había tenido.

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Otro detalle que llamó la atención fue la relación familiar que construyeron juntos. Sonia recordó que cuando conoció al artista ya tenía una hija llamada Camila, quien fue recibida por Yeison como parte de su hogar desde pequeña.

Las declaraciones generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde varios seguidores destacaron la faceta más personal del cantante de música popular. Muchos usuarios resaltaron el apoyo que le brindó a su esposa y la manera en que impulsó sus proyectos personales y profesionales.

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La historia presentada en ‘Se Dice de Mí’ mostró un lado mucho más íntimo del artista, alejado de los escenarios y enfocado en la familia que construyó junto a Sonia Restrepo a lo largo de los años.

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