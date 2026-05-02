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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Revelan detalles de la vida de Nuchem Yisrael Eber en Bogotá; su matrimonio duró un mes

Revelan detalles de la vida de Nuchem Yisrael Eber en Bogotá; su matrimonio duró un mes

Un amigo de la víctima entregó nuevos detalles sobre su vida personal, incluida la relación que tuvo con una joven colombiana.

Nuchem Yisrael Eber se habría casa y divorciado en un mes
Revelan detalles de la vida de Nuchem Yisrael Eber en Bogotá; su matrimonio duró un mes
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de may, 2026

El hallazgo del cuerpo de Nuchem Yisrael Eber, un ciudadano estadounidense de 51 años, dentro de un armario abandonado en Bogotá, continúa generando sorpresa en especial a la comunidad judía en Nueva York. Sin embargo, en las últimas horas se conoció nuevos detalles sobre los motivos de su pasó en Colombia.

Inicialmente, se conoció que Nuchem era un miembro respetado de la comunidad jasídica Belz en el barrio Boro Park, en Brooklyn. Al punto que este fue descrito por sus allegados como un hombre profundamente religioso, reservado y dedicado a su familia, era padre de cuatro hijos y ya era abuelo.

The New York Times habló con un amigo de la víctima y ésta le reveló a dicho medio que su vida dio un giro hace unos cinco o seis años tras un divorcio que lo marcó profundamente, impulsándolo a iniciar una búsqueda constante para volver a casarse, al punto que contrató servicios para volver a encontrar el amor, pero sin exito.

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Ya en Colombia, Eber conoció en Barranquilla a una joven de 18 años. Aunque inicialmente hubo confusión sobre su edad él creía que tenía 20, ambos iniciaron una relación que describieron como "íntegra y religiosa". La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada seguida de una cena en Bogotá.

Nuchem Yisrael perdió la vida a sus 51 años
Él es Nuchem Yisrael, miembro de una comunidad judía hallado sin vida en un closet
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

“En Barranquilla conoció a una joven colombiana con quien inició una relación sentimental. Según su amigo y traductor en el país, Yosef Matheron, Eber creyó inicialmente que la mujer tenía 20 años y . Posteriormente descubrió que tenía 18. “Eran una pareja religiosa, una pareja muy íntegra”, dijo para el medio citado.

¿Qué pasó con el matrimonio de Nuchem Yisrael Eber?

Sin embargo, este mismo testigo mencionó que el anhelado proyecto de vida duró apenas un mes. En enero de este año, la joven decidió terminar la unión, manifestando que se sentía demasiado joven para asumir las responsabilidades de un matrimonio y que se había precipitado al dar ese paso.

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De igual forma, esta mencionó que la ruptura no fue forzada, pero dejó a Nuchem Eber en un estado de profunda tristeza y confusión emocional. Pese a las recomendaciones de sus amigos de regresar a Nueva York para recuperarse, él decidió quedarse en Colombia con la fe de encontrar nuevamente una pareja.

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“Vino a Colombia para encontrar esposa, pero luego sus sueños se esfumaron”, dijo el amigo de Eber, en Brooklyn. Recordemos que este desapareció el pasado 21 de abril. Días después, su cuerpo fue descubierto dentro de un mueble abandonado en la vía pública de Bogotá.

Las autoridades manejan actualmente varias hipótesis preliminares sobre el móvil del caso, un robo, mientras que otra teoría es un ataque planeado, dado a las diferentes estructuras criminales que hay en la zona.

Mientras la policía analiza videos de los últimos minutos de vida del rabino, su familia en Brooklyn lamenta que un viaje nacido de la búsqueda de amor y felicidad terminará de esta forma.

Mira también: Un rabino en Bogotá salió de su casa en Niza y fue encontrado sin vida; cámara lo captó

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