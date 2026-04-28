Un rabino en Bogotá salió de su casa en Niza y fue encontrado sin vida; cámara lo captó

El nombre de Nuchem Yisrael Eber ha pasado a ser el centro de la atención pública en Bogotá tras una semana de incertidumbre que mantuvo en vilo a la comunidad jasídica y a los sectores diplomáticos.

Este hombre de 51 años, reconocido por su labor espiritual, se encontraba de paso por Colombia cuando, de manera inesperada, se perdió toda comunicación con él. Lo que inició como una jornada habitual en el norte de la ciudad terminó convirtiéndose en un expediente que hoy las autoridades intentan descifrar con precisión.

Puedes leer: Video: Encuentran cuerpo sin vida dentro de un armario en Bogotá; está por partes



Todo comenzó el pasado martes 21 de abril de 2026. Nuchem fue visto por última vez en las inmediaciones del sector de Bulevar Niza, en la localidad de Suba. Este barrio, conocido por su actividad comercial y residencial, fue el último punto geográfico donde se tuvo noticia de sus pasos.



Desde ese momento, su círculo cercano y organizaciones religiosas activaron las alertas de búsqueda para dar con su paradero, esperando encontrarlo sano y salvo.

Sin embargo, tras siete días de intensas gestiones, la noticia que nadie quería escuchar fue confirmada este 28 de abril. A través de un comunicado oficial emitido por la senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libre, se dio a conocer el lamentable fallecimiento del ciudadano extranjero.

La congresista, quien se identifica como defensora de la libertad religiosa, manifestó su profundo dolor ante lo que calificó como un hecho violento y lamentable ocurrido en territorio colombiano.

El cuerpo de Nuchem Yisrael Eber fue localizado en las instalaciones de Medicina Legal. La institución forense ha estado trabajando arduamente en los procesos de identificación técnica para confirmar la identidad de los restos que ingresan a sus unidades, y en este caso, se logró establecer el vínculo con el rabino desaparecido.

Publicidad

Puedes leer: Mujer acabó con la vida de su pareja en Bogotá: se defendió de una agresión

Aunque los detalles exactos de cómo llegó allí siguen bajo reserva sumarial, el suceso ha generado una conmoción que trasciende fronteras.

Publicidad

La senadora Ríos ha sido enfática en su postura, elevando su voz para solicitar que este hecho fatal no quede en la oscuridad.

En sus declaraciones, exigió a las autoridades una investigación rigurosa, transparente y eficaz que permita dar con los responsables de este suceso atroz que hoy enluta a una familia y a toda la Confederación de Comunidades Judías de Colombia.

El mensaje es claro: se busca justicia y el esclarecimiento total de lo ocurrido durante esa última tarde en la localidad de Suba.