Jeringa reaparece y confiesa detalles del asesinato de su hermano que lo alejó del público

El reconocido humorista colombiano David Alberto García Henao, mejor conocido como ‘Jeringa’, conmovió a sus fans al revelar los motivos detrás de su prolongada ausencia de los escenarios y las redes sociales. Tanto es así que el artista de Sábados Felices confesó que la pérdida de su hermano lo sumió en una profunda depresión que cambió su vida.

Según recordó todo ocurrió en Medellín, donde el hermano del comediante fue asesinado durante el robo de su vehículo. Jeringa mediante un video a sus seguidores mencionó este evento como algo “azaroso” y sumamente doloroso, y explicando que esto dejó huellas en su familia.

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De igual forma, afirmó que uno de los momentos más duros fue ver a su mamá llorar diariamente frente a la fotografía de su hijo fue uno de los principales detonantes de su crisis emocional. “A mí me dio muy duro el asesinato de mi hermano... Estuve con un tema de depresión muy brava”, admitió el humorista.



Tanto es así que durante su tiempo fuera del ojo público, el comediante encontró en la espiritualidad y la oración un refugio fundamental para su recuperación emocional. El comediante enfatizó que el proceso de sanación estuvo ligado con el tema relacionado al perdón.

¿Qué más dijo Jeringa sobre la pérdida de su hermano?

Por otro lado, García, afirmó que perdonar no es solo un acto moral, sino una medida de salud mental para evitar que el rencor se manifieste en enfermedades físicas. “Cuando uno perdona, se quita esa cosa del corazón, ese dolor tan bravo que hasta cáncer produce”, afirmó con contundencia para sus seguidores.

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Ante esta situación, explicó que busca enviar un mensaje de aliento a otros colombianos que enfrentan lutos similares en un contexto nacional marcado por la violencia, así mismo, comentó que se siente listo para retomar su carrera profesional con una nueva perspectiva.

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“De aquí para arriba, le voy a dar duro a estas redes... porque vida solamente hay una”, concluyó con un tono optimista, dejando claro que, aunque la pérdida de su hermano es una herida que siempre lo acompañará, su propósito ahora es vivir con mayor conciencia y continuar con su misión de hacer reír al público.

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