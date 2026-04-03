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Esposa de Jota Mario revivió su legado en Semana Santa con emotivo VIDEO; cumpliría 70

Gineth Fuentes conmovió las redes sociales con un video de momentos nunca antes revelados para celebrar el que habría sido el cumpleaños 70 de Jota Mario Valencia.

Esposa de Jota Mario revivió su legado en Semana Santa con emotivo VIDEO; cumpliría 70
Esposa de Jota Mario revivió su legado en Semana Santa con emotivo VIDEO; cumpliría 70
Foto: Redes de Jota Mario
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 3 de abr, 2026

El reloj marcó una fecha que muchos colombianos llevan tatuada en el calendario del afecto: el 31 de marzo. Jota Mario Valencia, habría cumplido 70 años.

Aunque su presencia física se desvaneció en junio de 2019, su esposa Gineth Fuentes se encargó de que su luz brillara con más fuerza que nunca a través de un homenaje que detuvo el aliento de las redes sociales.

Puedes leer: Fallece famoso humorista tras desvanecerse frente a su casa; vecinos no pudieron salvarlo

En un gesto cargado de nostalgia y amor puro, Gineth utilizó su cuenta de Instagram para abrir el baúl de los recuerdos más íntimos.

Lejos de las luces del set y las cámaras de televisión, publicó imágenes inéditas que mostraron la faceta más personal y cotidiana del presentador antioqueño.

El material visual se alejó por completo de su imagen pública para sumergirnos en la complicidad de su hogar y la felicidad de sus viajes en pareja, tanto en rincones de Colombia como en el exterior.

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El mensaje que acompañó este video fue directo al corazón: “¡Feliz Cumpleaños hasta el cielo! Siempre estás presente en mi alma y en mi corazón”.

Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores de la espiritualidad: el uso del hashtag 11:11. Esta sincronía numérica, que para muchos representa una conexión directa con el mundo espiritual, reforzó la idea de que el vínculo entre ellos trasciende lo terrenal.

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Como era de esperarse, la publicación se convirtió en un imán de reacciones inmediatas. Figuras icónicas del entretenimiento que compartieron pasillos y libretos con "Jotica" no tardaron en manifestarse.

Carlos Calero, Salomón Bustamante y Patricia Silva fueron de los primeros en dejar mensajes de aliento y cariño. Silva, por ejemplo, recordó con nostalgia que Valencia no solo fue un presentador, sino también su director en el legendario programa de humor Sábados Felices.

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La memoria colectiva se encendió con comentarios de televidentes que aún sienten el vacío de su ausencia en las mañanas.

Frases como “Que falta hace Jotica” o “Mi presentador favorito” inundaron la sección de comentarios, demostrando que su legado en programas como Muy buenos días sigue intacto.

Puedes leer: Famosos colombianos que han fallecido en Semana Santa; así fueron sus últimos minutos

¿Quién era Jotra Mario Valencia?

Estudió Comunicación Social en la Universidad de La Sabana y sus primeros pasos los dio en la agencia Colprensa.

Su estilo espontáneo y muy personal lo puso a la altura de grandes leyendas como Fernando González Pacheco y Gloria Valencia de Castaño en los años 90.

Además de su faceta frente a las cámaras, Valencia exploró el mundo de las letras, dejando libros que reflejaban sus creencias, como Volver a Vivir, El Ángel del Amor y Correo Angelical.

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Este homenaje coincidió con el inicio de la Semana Santa de 2026, un momento de reflexión que hizo que sus seguidores sintieran su partida de una manera más profunda.

Cabe recordar que el presentador falleció en Cartagena a los 63 años. Sus últimos días estuvieron marcados por síntomas como mareos y un fuerte dolor de cabeza que derivaron en una complicación neurológica irreversible.

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Hoy, a casi siete años de su partida, el gesto de Gineth Fuentes confirma que el amor no tiene fecha de caducidad y que Jota Mario Valencia sigue siendo el "eterno presentador" de los corazones colombianos.

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