Muere a los 21 años la modelo Cristina Pérez, hija de un famoso exfutbolista

Murió Cristina Pérez Galcenco, modelo de 21 años e hija del exfutbolista Nacho Pérez, una noticia que generó impacto tanto en el mundo de la moda como en el entorno deportivo español.

La joven fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en la provincia de Málaga. Fuentes cercanas confirmaron que su fallecimiento se produjo por causas naturales, información que fue difundida por allegados que solicitaron respeto por la intimidad de la familia.

Puedes leer: Luto en el fútbol colombiano: América de Cali y la Dimayor confirmaron el fallecimiento



Cristina era hija de Nacho Pérez, exarquero del Sporting de Gijón durante la década del setenta, quien debutó en la Primera División del fútbol español en la temporada 1975-1976, y de Tatiana Galcenco. La noticia de su partida se conoció a través de personas cercanas, quienes evitaron entregar mayores detalles sobre lo ocurrido, limitándose a confirmar que no hubo intervención de terceros.

De acuerdo con información publicada por medios regionales, los restos de Cristina Pérez Galcenco serán velados desde las 5:00 de la tarde del viernes en el tanatorio Puente Nora, ubicado en Lugones, Asturias. El oficio religioso está programado para el día siguiente en la iglesia parroquial del mismo municipio.

Desde su entorno familiar se pidió que estos actos se desarrollen con discreción y respeto, debido al impacto que ha tenido la noticia en sus padres, amigos y personas cercanas. No se han entregado detalles sobre ceremonias adicionales ni sobre la asistencia de figuras del mundo del modelaje.

Publicidad

Muere a los 21 años la modelo Cristina Pérez

¿Quién era Cristina Pérez?

Antes de llegar a las pasarelas, Cristina practicó gimnasia rítmica mientras estudiaba. Esta disciplina marcó sus primeros años de formación, hasta que decidió enfocarse por completo en el modelaje cuando tenía 14 años. Fue en ese momento cuando comenzó a participar en desfiles locales y a llamar la atención de agencias por su proyección y estilo.

Publicidad

Uno de los espacios clave en sus inicios fue la Pasarela Campoamor de Oviedo, donde dio sus primeros pasos profesionales. Allí, la prensa regional la destacó como una figura joven con potencial, lo que le permitió ampliar sus oportunidades en el sector.

Puedes leer: ¿Laura Bozzo murió? Esto se sabe sobre la noticia viral de la presentadora

Con el paso del tiempo, Cristina logró posicionarse en escenarios de mayor alcance. Posó para firmas de lujo como Versace y Louis Vuitton, y también trabajó con marcas comerciales reconocidas como Stradivarius. Estas colaboraciones le abrieron puertas en distintos mercados y fortalecieron su perfil profesional.

Además, desfiló en las semanas de la moda de Madrid, París y Milán, tres de los eventos más importantes del calendario internacional. También participó en proyectos realizados en Londres y China, lo que consolidó su presencia en el circuito global de la moda.

