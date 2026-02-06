Madre e hijo habrían quitado la vida a hombre ciego en España; hubo una captura

En un operativo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, fue capturado en Cartagena Paulo César Sandoval Picalúa, requerido por las autoridades de España por un hecho ocurrido dentro de una vivienda, donde perdió la vida un ciudadano con discapacidad visual.

La detención se realizó tras una notificación roja emitida por Interpol, lo que permitió su ubicación en territorio colombiano.

Puedes leer: Georgy Parra cuenta la coincidencia de las canciones de Yeison Jiménez y la muerte



El capturado permanece bajo custodia en Colombia mientras se adelantan los trámites legales para su extradición. Según la información entregada por las autoridades, el proceso busca que Sandoval Picalúa comparezca ante la justicia española, que lidera la investigación principal del caso.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre habría ingresado a la vivienda de la víctima y la habría atacado con un arma blanca. La investigación señala que el propósito habría sido encontrar una caja fuerte que se encontraba oculta en el inmueble. Durante este hecho, el residente del lugar perdió la vida, lo que generó una fuerte reacción en la comunidad.



¿Quién era el hombre que perdió la vida?

La Policía de España explicó que la víctima era una persona con discapacidad visual y que su fallecimiento causó una profunda conmoción en el municipio de Ubrique, una población de cerca de 16.000 habitantes. Allí, las autoridades locales decidieron izar las banderas a media asta como señal de duelo.

El hombre fallecido fue identificado como Ambrosio, quien desde finales de los años 80 trabajaba como “cuponero”, vendiendo billetes de lotería para la Organización Nacional de Ciegos Españoles (Once). Su labor lo convirtió en una figura reconocida por los habitantes del pueblo, quienes lo veían diariamente recorriendo las calles con su trabajo habitual.

Publicidad

Puedes leer: Madre recoge dinero que su hijo había robado tras perder la vida: “Con esto lo voy a enterrar”

Mientras tanto, las autoridades informaron que no solo Sandoval Picalúa es investigado por este hecho. Su madre también figura dentro del proceso judicial. Ella fue capturada en España y es señalada de haberlo ayudado a ocultarse después de lo ocurrido. Actualmente, se encuentra a disposición de las autoridades ibéricas.

Publicidad

Desde Colombia, la Policía confirmó que la captura se logró gracias al intercambio de información con España y a los mecanismos de cooperación internacional. La notificación roja permitió a los investigadores rastrear sus movimientos y ubicarlo en Cartagena, donde finalmente fue detenido.