Ataque en Arauca: esposas de los escoltas del senador Jairo Castellanos están en embarazo

Las esposas de los escoltas del senador Jairo Castellanos atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Ambas esperan un hijo y, al mismo tiempo, enfrentan la pérdida de sus parejas tras un ataque ocurrido en una carretera del departamento de Arauca.

La información fue confirmada por el propio congresista, quien relató cómo sucedieron los hechos y describió el impacto que esto ha tenido tanto en su entorno como en las familias de los hombres que lo acompañaban desde hacía años.

De acuerdo con el senador, los escoltas fallecidos fueron identificados como Wilmer Leal y Esmely Manrique. Sobre ellos, aseguró que no eran solo parte de su esquema de seguridad, sino personas cercanas a su familia.

“Uno llevaba conmigo diez años y el otro ya completaba dos. Vieron crecer a mis hijos y eran de total confianza”, expresó en entrevista con un medio nacional.

¿Cómo ocurrió el ataque a los escoltas en Arauca?

El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando los escoltas se movilizaban por una vía que conecta a Saravena con Fortul. Según la versión entregada por Castellanos, dos vehículos interceptaron la camioneta en la que se desplazaban y, tras cerrarles el paso, se produjo una acción armada contra el automotor.

El congresista aseguró que el vehículo terminó con más de 400 impactos, lo que evidencia la intensidad de lo ocurrido en ese punto de la carretera.

Además del hecho principal, en ese mismo momento fueron retenidas otras personas del equipo del senador que se movilizaban en un segundo vehículo. Horas después, Castellanos confirmó que estas personas fueron liberadas y regresaron con sus familias, lo que alivió en parte la angustia que se vivía desde las primeras horas del día.

Lo que más ha conmovido a la opinión pública es la situación de las esposas de los escoltas. Según explicó el senador, la esposa de Esmely Manrique tiene nueve meses de embarazo y estaba programada para dar a luz en los días siguientes.

Por su parte, la esposa de Wilmer Leal cursa el sexto mes de gestación. Ambas quedaron ahora al frente de sus hogares, a la espera de sus hijos y enfrentando una pérdida que ha sacudido a sus familias.

“Esto termina siendo una tragedia no solo para mí, sino para sus familias y para todo su entorno”, señaló Castellanos, quien también lamentó el impacto que este hecho tiene en regiones donde el orden público sigue siendo frágil.

En su relato, explicó que el ataque fue ejecutado por un grupo armado que operaba en la zona, lo que llevó al Gobierno nacional a anunciar una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.

