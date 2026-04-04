VIDEO: Escalofriante momento que vivió Luisito Muñoz un Jueves Santo: "Él estaba allí"

El reconocido cantante de música popular Luisito Muñoz compartió recientemente una experiencia que quedó grabada en su memoria y que relaciona con las creencias populares de la Semana Santa.

Según relató, todo ocurrió un Jueves Santo, día tradicionalmente asociado al recogimiento y la reflexión dentro de la tradición religiosa.

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¿Que le pasó a Luisito Muñoz durante Semana Santa?

Durante su entrevista con Caracol Televisión, Muñoz contó que, a pesar de conocer la importancia de la fecha, él y su hermano comenzaron a jugar a las 10 de la mañana. "Nos levantamos y se nos olvidó que era Jueves Santo y nos pusimos a jugar. Con mi hermano empezamos a jugar como a las 10 de la mañana", señaló el artista.



Sin embargo, la jornada dio un giro inesperado. “Luego, sobre las 4:30 de la tarde, escuchamos a alguien llorando a lo lejos, debajo de la casa, en un cafetal. Era imposible subirse solo al palo de café y él estaba allí, llorando encima del árbol”, agregó Muñoz, recordando cómo aquella escena lo impactó profundamente.



El cantante vinculó el suceso con la creencia popular que sostiene que ciertas actividades recreativas, como jugar, no serían apropiadas durante días de recogimiento como el Jueves Santo. Este tipo de relatos, transmitidos de generación en generación, buscan fomentar la reflexión, la calma y el respeto durante la Semana Santa.

A través de sus redes sociales y la entrevista, el relato de Luisito Muñoz despertó diversas reacciones. Mientras algunos usuarios expresaron asombro, otros compartieron historias similares provenientes de distintos lugares y del campo, reforzando la idea de que la Semana Santa sigue cargada de tradiciones y mitos populares.

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El cantante relató que esta experiencia quedó grabada en su memoria y le recordó la relevancia de mantener las costumbres heredadas, aunque muchas de ellas no cuentan con respaldo oficial dentro de la Iglesia Católica.

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Estas prácticas se basan más en tradiciones populares que en normas religiosas, ya que no existe ninguna prohibición formal sobre actividades recreativas durante estos días.

Aun así, considera que estas tradiciones tienen un valor significativo: fomentan la reflexión, el recogimiento y la preparación espiritual. Desde pequeños, muchos padres enseñan a sus hijos a pausar juegos, música o fiestas para vivir estas fechas con mayor respeto y conciencia.

La historia del cantante evidencia cómo, más allá de las reglas oficiales, las creencias populares continúan moldeando la manera en que millones de personas viven la Semana Santa, transformando estos días en momentos de introspección, respeto y conexión con la tradición.

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