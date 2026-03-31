VIDEO: Viuda de Yeison Jiménez rompe en llanto al volver a ver al artista

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez, reacciona con llanto tras recibir un regalo durante un evento social. Las imágenes fueron grabadas por asistentes y luego compartidas en distintas plataformas.

En el video se ve cuando la llaman al frente durante la reunión. En ese momento le entregan un regalo, al verlo, no puede contener las lágrimas frente a las personas presentes.

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El hecho ocurre meses después del fallecimiento de Yeison Jiménez, intérprete de éxitos como 'Aventurero', 'Hasta la madre' o 'Tenías razón', quien murió el sábado 10 de enero de 2026 a los 34 años. El artista perdió la vida en un accidente aéreo en el que también murieron otras cinco personas que hacían parte de su equipo de trabajo.



Desde ese momento, seguidores del cantante han seguido de cerca lo relacionado con su familia, sus proyectos y su legado musical. Sus canciones continúan circulando en plataformas digitales y espacios radiales.

¿Cuál fue el regalo que recibió Sonia, la esposa de Yeison Jiménez?

Según lo que se observa en el video, el hecho tuvo lugar durante una celebración privada, al parecer un matrimonio de un amigo cercano del artista. En medio del evento, los asistentes realizaron un homenaje al cantante.

Como parte de ese gesto, le entregaron a Sonia Restrepo el cuadro con una imagen del artista. Al recibirlo, la mujer reacciona con llanto y sorpresa mientras permanece acompañada por familiares y personas cercanas.

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En los últimos meses, tanto la esposa del cantante como su hermana, Lina Jiménez, mantienen actividad en redes sociales. A través de estos espacios comparten información relacionada con el legado del artista y algunos aspectos de su entorno familiar.

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Por su parte, Sonia Restrepo, madre de los tres hijos del cantante, mantiene un perfil reservado. Hasta ahora, no ha entregado declaraciones públicas extensas sobre lo ocurrido, más allá de algunas publicaciones en redes sociales.

Al parecer, el video de Sonia corresponde a la misma boda en la que fue vista junto a su cuñada Lina Jiménez, sin que hasta el momento exista confirmación oficial sobre este detalle.

El video del momento empezó a circular en redes sociales, donde usuarios replicaron el contenido. En los comentarios, varias personas recordaron al cantante y mencionaron su impacto en la música popular. El registro continúa compartiéndose en distintas plataformas, sumando visualizaciones y reacciones.

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