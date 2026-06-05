Famosa actriz colombiana tiene novia; la presumió en redes con amorosa dedicatoria

La actriz colombiana Camila Jurado volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de una publicación muy especial que dejó al descubierto detalles de su vida sentimental. Mostró a su novia.

La artista, reconocida por su participación en diferentes producciones nacionales, apareció en un video compartido por su pareja, una publicación que rápidamente llamó la atención de cientos de seguidores.

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La grabación fue publicada con motivo del cumpleaños de la actriz y mostró varios momentos personales que reflejan la cercanía y el cariño que existe entre ambas.

La dedicatoria no tardó en generar comentarios y reacciones entre los internautas, quienes destacaron el emotivo mensaje que acompañó las imágenes.

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En los últimos años, Camila Jurado ha logrado consolidar una carrera artística que le ha permitido ganarse el cariño del público colombiano. Sin embargo, en esta ocasión no fue uno de sus proyectos profesionales lo que la puso en tendencia, sino un aspecto relacionado con su vida personal.

1 of 1 /Foto: Instagram Camila Jurado

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La protagonista de esta historia es Laura Ruíz, quien decidió celebrar públicamente una fecha importante para la actriz.

A través de sus redes sociales compartió un video acompañado de una sentida dedicatoria que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de ambas.

“Feliz cumpleaños mi amor y hoy escarbando en la galería, solo pensaba, wow, esta chica sí que le gusta vivir y eso nos contagia a todos de muchas maneras. Espero sigas sintiendo todo así de intenso”, escribió Laura Ruíz en el mensaje que acompañó la publicación.

El mensaje de Camila Jurado que emocionó a sus seguidores

La sorpresa no terminó con la dedicatoria. Camila Jurado también decidió responder públicamente al mensaje que recibió, dejando unas palabras que terminaron de confirmar el especial vínculo que mantiene con Laura Ruíz.

La actriz aprovechó el espacio para agradecer el gesto y expresar el cariño que siente por su pareja. Su respuesta rápidamente fue replicada por distintos usuarios que siguieron de cerca la interacción entre ambas.

“¡Me haces feliz la existencia, los días más lindos y mágicos! ¡Gracias por tanto amor solecito mío! Por iluminarlo todo tanto, quédate siempre”, escribió la actriz.

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Más allá de la atención que despertó esta historia, Camila Jurado continúa enfocada en su carrera profesional.

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La actriz ha construido una trayectoria que le ha permitido participar en diversas producciones colombianas, destacándose por su talento frente a las cámaras y por la conexión que mantiene con el público.

Al mismo tiempo, sus redes sociales se han convertido en un espacio donde comparte fragmentos de su día a día, proyectos laborales y algunos momentos personales.

Precisamente, esa cercanía con sus seguidores ha hecho que publicaciones como la reciente dedicatoria generen tanto interés.