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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Giovanny Ayala le responde en vivo a Ciro Quiñonez: "¿Por qué no metió a su mamá?"

Giovanny Ayala le responde en vivo a Ciro Quiñonez: "¿Por qué no metió a su mamá?"

El cantante habló sin filtros en El Klub de La Kalle y contestó a los comentarios en redes, reavivando la polémica que nació tras la exclusión de su hijo del remix de 'Regalada sales cara'.

Giovanny Ayala le responde a Ciro Quiñonez en El Klub de La Kalle tras comentario en redes sociales
Giovanny Ayala y Ciro Quiñones; cantantes de música popular
Foto: La Kalle y Caracol Televisión
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

La tensión entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñónez volvió a encenderse tras una entrevista en El Klub de La Kalle, donde el artista llanero respondió sin filtros a un comentario que se hizo viral en redes sociales y que reavivó una rivalidad que no todos conocen en detalle.

Todo comenzó cuando, durante la conversación, el entrevistador le mencionó a Ayala en un supuesto mensaje de Ciro Quiñonez que circulaba en plataformas digitales.

Puedes leer: Giovanny Ayala rompe el silencio sobre difícil situación que vivió con su mamá: "Vuelto Mi..."

Giovanny Ayala revive su pelea con Ciro Quiñónez en El Klub

En este, se cuestionaba por qué su hijo no había aparecido en su canción del Mundial, insinuando una contradicción frente a las críticas que el propio cantante había hecho en el pasado.

El comentario, según se explicó en la entrevista, hacía referencia directa al conflicto que Ayala tuvo con Quiñónez por el remix de la canción 'Regalada sales cara'.Para entender el origen de la pelea hay que remontarse al éxito de ese tema.

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Según ha contado Ayala en diferentes espacios, él hizo parte del impulso inicial de la canción cuando Ciro Quiñónez aún no tenía gran reconocimiento. Sin embargo, cuando el sencillo despegó y se anunció una nueva versión con otros artistas,Miguel Ayala quedó por fuera, lo que desató su molestia.

En medio de ese contexto, el comentario sobre su hijo fue interpretado como una especie de “ataque” o indirecta relacionada con esa vieja disputa.

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Fue ahí cuando Ayala decidió responder de frente durante la entrevista.“Pues papi, lo que pasa es que esos muchachos mantienen también con sus proyectos, son artistas, mantienen promocionando sus canciones.

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Desafortunadamente no me acompañó, pero me acompañó mi madre”, explicó inicialmente, dejando claro que la ausencia de su hijo no obedecía a ningún tipo de exclusión, sino a compromisos profesionales.

Lejos de quedarse ahí, el artista lanzó una nueva pulla que no pasó desapercibida:Ahora le pregunto yo a este señor: ¿por qué no metió a la mamá ahí en el video de los populares? ¿por qué no metió a la mamá de él ahí como yo metí a mi madre?”.

Por otro lado, hasta el momento Ciro Quiñónez no se ha pronunciado, mientras sus seguidores permanecen atentos a lo que pueda decir tras este nuevo capítulo en la polémica entre dos referentes de la música popular.

Mira también: Giovanny Ayala contundente contra Ciro Quiñónez; ¿nuevo lío por canción del MUNDIAL?

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