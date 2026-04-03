Ex de Carmen Villalobos rompe silencio y cuenta por qué terminaron, ¿hubo infidelidad?

El silencio se terminó para Frederik Oldenburg. El presentador venezolano decidió hablar sin filtros sobre el final de su mediático noviazgo con la actriz colombiana Carmen Villalobos, una relación que duró aproximadamente tres años y que captó la atención de millones de seguidores.

En una charla sincera en el podcast de Rodner Figueroa, Oldenburg despejó las dudas que rodeaban su separación y dio un giro a la narrativa que se manejaba en redes sociales.

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A diferencia de lo que muchos pensaban tras el video publicado por Carmen en enero de 2026, la historia de amor no terminó en el nuevo año.



Frederik reveló que fue él quien tomó la determinación de finalizar el vínculo sentimental en noviembre de 2025. Según sus palabras, aunque se marchó amando la relación que compartían, sintió con claridad que "ya no era ahí".

Esta decisión personal marcó el inicio de un proceso que él mismo describió como duro, doloroso y complicado, a pesar de haber sido el promotor del adiós.

Uno de los detalles más sorprendentes de esta confesión es la existencia de un pacto de confidencialidad entre la expareja. Frederik explicó que Carmen Villalobos le pidió explícitamente no hacer pública la ruptura hasta comienzos de 2026.

El presentador accedió a esta petición por respeto a los tres años de convivencia y amor, manteniendo una fachada de normalidad ante el público y los medios durante meses.

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No fue sino hasta enero cuando, tras preguntar sobre el manejo de la noticia, recibió como respuesta un "haz lo que sea conveniente", lo que coincidió con el anuncio de soltería de la actriz en redes sociales junto a Majida Issa.

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Sobre los insistentes rumores de una supuesta infidelidad, Oldenburg fue categórico y enfático: "Jamás" ocurrió tal cosa.

El presentador abordó las especulaciones surgidas tras ser visto en un evento deportivo con una amiga, aclarando que no tiene la obligación de llenar los vacíos de información de la gente, pero que su círculo cercano conoce la verdad.

Aseguró que su salida de la relación no tuvo nada que ver con terceras personas y que los factores que llevan al fin de una unión pueden ser la incompatibilidad de proyectos o la distancia.

Frederik también se refirió al video con el que Carmen confirmó su soltería. Aseguró haber sentido respeto por la decisión de su expareja sobre cómo comunicar el fin del noviazgo a sus seguidores.

Mientras ella aparecía en redes iniciando una nueva etapa, él se mantuvo como un observador silencioso, procesando su propia "reestructuración del corazón" tras cinco meses de soltería efectiva desde aquel mes de noviembre.

El periodista deportivo insistió en que guarda los mejores recuerdos de su tiempo con la protagonista de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' y destacó la increíble unión familiar que lograron construir.

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Sin embargo, recalcó que hay decisiones de vida que deben tomarse para encontrar la paz y la tranquilidad personal.

Con estas declaraciones, Frederik Oldenburg cierra un capítulo de especulaciones, dejando claro que su prioridad ahora es su bienestar tras haber respetado hasta el último momento el acuerdo de silencio solicitado por su ex.

