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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Melissa Martínez revela detalles inéditos de cómo se enteró de la infidelidad de Matías Mier

Melissa Martínez revela detalles inéditos de cómo se enteró de la infidelidad de Matías Mier

La periodista habló en una entrevista y reveló nuevos detalles de su separación con el futbolista y cómo fue el divorcio.

Melissa Martínez habla de su expareja Matías Mier
Melissa Martínez revela detalles inéditos de cómo se enteró de la infidelidad de Matías Mier
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de 'Se dice de mi' y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

Después de varios meses de especulación y alejamiento sobre su vida privada, la reconocida periodista Melissa Martínez decidió hablar sin filtros en el programa ‘Se dice de mí’. A lo largo de la entrevista la comunicadora expuso las heridas que dejó su ruptura con el futbolista uruguayo Matías Mier.

Una de las noticias que sacudió a la farándula nacional fue la separación de la comunicadora y el jugador de fútbol, en donde se comenzó a especular por una traición del deportista a Martínez. Ante esto, la barranquillera confirmó el rumor y confesó, que no hubo un diálogo previo sino que se enteró de la noticia mediante una revista.

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“Me enteré de dos formas. Estaba acostada y comenzó a vibrar el celular... era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes”, reveló Melissa Martínez. Para la periodista, el dolor principal no provino únicamente del fin del vínculo, sino de la falta de protección emocional por parte de quien fuera su esposo: “Sentí que la persona que me cuidaba no me cuidó en ese momento”.

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Por otro lado, explicó que su último contacto con Mier fue impulsado por el desespero de verse en los titulares de todo el país. Esa última charla fue corta y definitiva. “Me hizo entender que él había tomado un camino distinto al mío. A los 4 días había firmado mi divorcio”, confesó, subrayando que todo el proceso alrededor fue muy frío y corto.

¿Qué más reveló Melissa Martínez sobre su ruptura con Matías Mier?

A pesar del tiempo transcurrido, la periodista admitió que lo que más le pesó fue la ausencia de una reparación emocional, de igual forma, Melissa Martínez confesó que durante mucho tiempo esperó unas palabras de arrepentimiento que nunca se materializaron. “Yo decía: 'si tan solo cogiera el teléfono y dijera lo siento por lo que pasó'

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Sin embargo, dichas palabras nunca llegaron, Melissa priorizó su bienestar, al punto que a los cinco días de su ruptura con el uruguayo, ella ya había tomado la decisión de ir con un especialista para cuidar su salud mental.

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Cabe mencionar que Matías Mier se encuentra actualmente en el fútbol de Indonesia y ha formado una nueva familia con su pareja, Melissa afirmó que continúa su proceso de sanación, admitiendo que, aunque anhela tener hijos y un nuevo matrimonio, pese a esto, todavía siente consecuencias de lo ocurrido.

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Finalmente, la periodista reflexionó sobre cómo la falta de honestidad afectó el proceso, señalando que "cuando las personas son buenas, por donde pasan dejan las cosas genuinamente bien".

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