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Doctora Polo de ‘Caso Cerrado’ revela delicada situación de salud: “Recen por mí”

La reconocida abogada compartió un mensaje en el que dejó ver que atraviesa un momento complicado y pidió apoyo en medio de una situación personal que generó preocupación.

Ana María Polo, habla de una operación a la que debe someterse y pide oración
Ana María Polo en 'Caso Cerrado'
Foto: Caso Cerrado
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de mar, 2026

Ana María Polo, reconocida abogada y presentadora conocida mundialmente como la 'Doctora Polo', volvió a captar la atención del público tras compartir un mensaje en el que dejó ver una situación personal que atraviesa actualmente.

Sus palabras generaron todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su apoyo y curiosidad por lo que estaría ocurriendo en su vida.

Puedes leer: Video de la Doctora Polo bailando causa sorpresa: "Se mueve más un proceso en la fiscalía"

¿Por qué la doctora Polo está pidiendo que oren por ella?

Durante años, Polo se consolidó como una de las figuras más influyentes de la televisión hispana gracias a su participación en 'Caso Cerrado', un formato que combinaba casos legales con dramatización y que la convirtió en un referente para millones de televidentes. Su estilo directo, carácter firme y frases contundentes marcaron a toda una generación.

Sin embargo, tras el final del programa, la presentadora decidió alejarse progresivamente de la televisión, enfocándose en su vida personal y en otros proyectos. Aunque se ha mantenido activa, su presencia mediática ha sido mucho más reservada en los últimos años.

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Recientemente, la doctora Polo compartió un video en el que sorprendió al hablar abiertamente sobre un problema de salud que la llevó a tomar una importante decisión médica. En sus palabras, explicó que deberá someterse a una intervención quirúrgica relacionada con sus cuerdas vocales, luego de presentar problemas de ronquera durante un tiempo prolongado.

“Me voy a operar de las cuerdas vocales, como han notado estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente que, como yo, habla muchísimo, se han esforzado mucho con la voz, gritan”, expresó, explicando el origen de su condición.

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Además, hizo un llamado directo a quienes la han seguido durante años, dejando ver la preocupación que siente frente al procedimiento. “A cada uno de esos 23 millones de seguidores y de amigos que tengo en todo este mundo les pido una oración porque sin mi voz qué voy a hacer. Ayúdenme, recen por mí para seguir dando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndonos valer en todas partes del mundo”, añadió.

El mensaje generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle palabras de apoyo y mensajes de ánimo. Muchos destacaron la importancia de su voz, no solo como herramienta de trabajo, sino como símbolo de su trayectoria y de su impacto en la televisión.

"Gracias por tocar el corazón de generaciones. Un fuerte abrazo, y le envío mis oraciones, deseándole una pronta recuperación" ; "Dios la ampare doctora; soy su fan" o "Que el Sagrado Corazón de Jesús esté presente en esa operación; todo saldrá bien. Dios te bendiga". Fuern algunos de los comentarios de sus seguidores.

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