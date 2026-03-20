Michelle Char rompe el silencio sobre el acoso en La Guacherna: "El pan de cada día"

Michelle Char Fernández, quien portó la corona como reina del Carnaval de Barranquilla, generó una importante conversación nacional al revelar los episodios de acoso que vivió durante su mandato.

La joven diseñadora, de 23 años y graduada en Diseño de Interiores y Producto, habló sobre la vulnerabilidad de las mujeres en escenarios de alta exposición pública y afirmó que las interacciones físicas y simbólicas es “El pan de cada día” en estas festividades.



Lo que vivió Michelle Char Fernández siendo reina de belleza

El incidente que motivó la denuncia ocurrió durante La Guacherna, el desfile nocturno más importante del precarnaval. Un video que se volvió viral mostró cómo un hombre, bajo el pretexto de tomarle una foto, sujetó con fuerza a la reina y presuntamente intentó besarla.

La intervención inmediata de un uniformado de la Policía Metropolitana de Barranquilla evitó que la situación fuera peor, pero Michelle tuvo un ataque de pánico en pleno desfile.



Char Fernández recordó y describió la presión de mantener la perfección del espectáculo a pesar del incidente. En el podcast La Lupa, la soberana afirmó que este episodio no fue aislado: durante los días de fiesta llegó a llorar entre cinco y seis veces debido a situaciones incómodas con hombres.“Comienzo a llorar, me cogen dos personas muy importantes y me dicen: ‘Faltan cinco minutos… ¿Qué vas a hacer?’”.

Michelle subrayó que estar en el rol de reina implica una exposición constante al trato inadecuado: “Cuando uno es reina, está muy expuesto al abuso. Es lo más normal, suena feo, pero es lo más normal que todas las reinas debemos vivir”.

Publicidad

A pesar de haber hecho público el video para generar conciencia, Char Fernández lamentó que algunos sectores del público respondieran con revictimización. Incluso, en eventos posteriores, hombres le gritaban frases como “te voy a robar un beso”, aumentando su ansiedad y temor durante los desfiles restantes.

Puedes leer: Taliana Vargas reaparece desde centro médico y preocupa por delicada situación: “Me tumbó”

Publicidad

Antes de ser reina, Michelle Char contaba con un sólido recorrido cultural en agrupaciones como Fuerza Negra, Kadanzá, Pasión Latina y La Revoltosa y su reinado buscaba fusionar la tradición folclórica con la visión de las nuevas audiencias. Tras finalizar su mandato, la joven decidió alejarse temporalmente de su entorno y viajar a Milán, Italia, como una medida para reconstruir su bienestar emocional.

Char también indicó que muchas otras reinas podrían haber pasado por situaciones similares, sugiriendo que existe una presión institucional o un pacto de silencio que limita la visibilización de estas denuncias.La joven asegura que, aunque el Carnaval de Barranquilla es Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, la preservación cultural no puede estar por encima de la integridad y seguridad de quienes participan en estos eventos.

Mira también: Señorita Antioquia explota contra Petro: “Le exigen más a una reina que a un Presidente”