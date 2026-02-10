Momento incómodo en pleno Carnaval: hombre intentó besar a la Reina sin permiso

Lo que para muchos asistentes debía ser una noche de fiesta y tradición en Barranquilla se vio empañado por un momento de tensión cuando la reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, vivió una situación de falta de respeto durante el tradicional desfile de La Guacherna.

Según varios videos que circularon rápidamente en redes sociales, Char se acercó a saludar al público, como es habitual en este evento cultural que marca el inicio de las celebraciones del Carnaval. Fue en ese momento cuando un hombre, aparentemente con la intención de tomarse una fotografía, se acercó y, sin consentimiento, la besó en la boca de forma abrupta.

Puedes leer: Ella es la colombiana que participó junto a Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl



Las imágenes muestran que la reina reaccionó de inmediato para apartarse del sujeto, visiblemente afectada por lo ocurrido. El gesto provocó sorpresa y rechazo entre quienes estaban cerca del lugar.



El hecho provocó un fuerte rechazo entre los asistentes al desfile y usuarios en plataformas digitales, donde varios comentarios subrayaron que ninguna celebración justifica invadir el espacio personal de una persona, incluso en eventos festivos. Muchos calificaron la acción como una falta de respeto y señalaron la importancia del consentimiento en cualquier contacto físico.

Otros usuarios enviaron mensajes de apoyo a Michelle Char por redes sociales, destacando que este tipo de comportamientos no deben normalizarse en festividades públicas. Algunos internautas insistieron en que se deben reforzar medidas para garantizar la seguridad de los participantes y figuras visibles en estas celebraciones.

¿Qué dijo Michelle Char tras el incidente en La Guacherna?

Tras el incidente, Michelle Char publicó un video en sus redes oficiales en el que relató lo sucedido y compartió un mensaje dirigido a quienes la apoyan. En el clip, reconoció lo vivido, aunque enfatizó que ello no eclipsa sus experiencias positivas durante la noche de La Guacherna.

Puedes ver: La venganza detrás de la canción 'La Cita' de Galy Galiano; esta es la historia

Publicidad

En ese pronunciamiento, expresó que el Carnaval es un espacio de celebración y convivencia, y destacó la importancia de que ese espíritu se mantenga acompañado de respeto hacia todas las personas presentes.

La difusión de los videos y los comentarios de los asistentes generaron un debate público sobre la seguridad y el respeto en eventos masivos. Voces en redes sociales hicieron énfasis en que el contacto físico sin consentimiento no debe ser aceptado bajo ninguna circunstancia, y que eventos culturales deben garantizar espacios seguros para todos los asistentes y protagonistas.

Publicidad

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y ciudadanos en general señalaron que este evento pone de manifiesto la necesidad de reforzar medidas y campañas sobre el respeto al consentimiento, especialmente en celebraciones multitudinarias donde hay cercanía entre figuras públicas y el público asistente.

A pesar del incómodo momento, la celebración continuó y Michelle Char siguió su recorrido por el desfile de La Guacherna, aunque visiblemente afectada por lo ocurrido en un momento que ha generado una ola de opiniones tanto en Barranquilla como en otras regiones del país.

Mira también: Koral Costa rompe el silencio y da detalles inéditos sobre separación con Omar Murillo