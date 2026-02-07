Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Taliana Vargas reaparece desde centro médico y preocupa por delicada situación: "Me tumbó”

Taliana Vargas reaparece desde centro médico y preocupa por delicada situación: "Me tumbó”

Una imagen compartida por la exreina de belleza generó inquietud en redes sociales. Con un breve mensaje, habló de una situación de salud por la que pidió estar atentos y no bajar la guardia.

Taliana Vargas aparece en centro médico por delicada situación
Taliana Vargas, exreina
Foto: Instagram talianav
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

Una publicación de Taliana Vargas encendió las alarmas entre sus seguidores. La exreina de belleza compartió una imagen que habría sido tomada desde un centro médico, lo que de inmediato generó inquietud.

En la fotografía, Vargas se mostró en un ambiente hospitalario, acompañando la imagen con un mensaje corto pero significativo, suficiente para despertar preocupación y especulaciones sobre su estado de salud.

Puedes leer: Colombia en Miss Universo: estas han sido las reinas y virreinas que nos han representado

Pronunciamiento de Taliana Vargas desde un centro médico

Aunque la también actriz no entregó mayores detalles sobre la situación que atraviesa, el contenido fue interpretado como una señal de alerta por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en expresarle mensajes de apoyo y buenos deseos.

La falta de información adicional aumentó la expectativa en redes, donde muchos permanecen atentos a cualquier actualización que permita conocer más sobre su condición.

En el texto que compartió en sus redes sociales, Taliana se limitó a hacer una advertencia general. “Ojo con la influenza, que está dando duro”, escribió, una frase que despertó preguntas y comentarios entre quienes siguen de cerca su vida pública. En la imagen, se le observa recostada y bajo supervisión médica, aunque sin más contexto en ese primer momento.

La propia Taliana confirmó que se encuentra hospitalizada, luego de verse afectada por una infección viral que requirió atención médica especializada.

Adicional a esto, agregó una frase corta para describir su estado: “Por acá me tumbó”, dejando ver que el cuadro tuvo un impacto importante en su salud.

Taliana Vargas aparece en centro médico por delicada situación
Redes sociales de Taliana Vargas
Foto: captura de pantalla Instagram talianav

Hasta ahora, la exreina no especifica la duración de su hospitalización. Tampoco ha dado información sobre el tratamiento que está recibiendo, limitándose a compartir su experiencia desde lo personal y a reiterar el llamado a no subestimar este tipo de afecciones.

Puedes leer:Filtran imágenes de Taliana Vargas en funeral del papa Francisco; ¿eran cercanos?

Taliana Vargas, quien en los últimos años ha mantenido presencia pública por su trabajo social y su rol en distintos proyectos, suele utilizar sus plataformas digitales para compartir reflexiones personales. En esta ocasión, su mensaje se centró en alertar sobre una situación de salud que, según su testimonio, puede presentarse con mayor fuerza de lo esperado.

Por ahora, se conoce que permanece bajo observación médica y que su estado es monitoreado por profesionales. No se han reportado complicaciones adicionales ni nuevos pronunciamientos oficiales, por lo que se espera que sea la misma Taliana quien entregue actualizaciones cuando lo considere pertinente.

Mira también: Carolina Ramírez de 'La Reina del flow' está esperando un hijo, ¿quién es el papá?

