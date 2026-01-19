Paola Turbay reveló cuántos millones ganó al ser Señorita Bogotá

Paola Turbay volvió a ser tema de conversación luego de revelar un dato poco conocido de su pasado: cuánto dinero recibió por haber sido elegida Señorita Bogotá. La actriz y exreina, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento colombiano, abrió el baúl de los recuerdos y habló sin rodeos sobre sus primeros ingresos en el mundo de la televisión y los concursos de belleza, una etapa clave que marcó el inicio de su carrera pública.

Durante una entrevista reciente, Turbay recordó que su vínculo con la televisión comenzó mucho antes de ser reina. Desde los 14 años ya trabajaba en producciones y comerciales, una experiencia temprana que le permitió entender cómo funcionaba el medio y, sobre todo, valorar cada oportunidad laboral.

En ese contexto, reveló que su primer pago fue de 60.000 pesos, cifra que luego aumentó a 90.000 pesos en trabajos posteriores, montos que para la época representaban un ingreso importante para alguien tan joven.

Lejos de gastarlo sin control, Paola explicó que decidió ahorrar ese dinero con un objetivo claro: comprarse su primer carro. Esa decisión refleja cómo, desde sus inicios, tuvo una visión práctica y organizada frente a su trabajo, algo que más adelante se vería reflejado en la solidez de su carrera profesional.

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando habló directamente de su paso por el Concurso Nacional de Belleza. Paola Turbay fue elegida Señorita Bogotá a comienzos de los años 90, un título que le abrió las puertas a nivel nacional y que la llevó posteriormente a convertirse en Señorita Colombia en 1991 y finalista de Miss Universo en 1992.

Sobre ese reinado distrital, la actriz fue clara al revelar la cifra que recibió por representar a la capital. Según contó, el pago fue de aproximadamente 20 millones de pesos por todo el año, un monto que se entregaba de manera gradual. “Ahí le pagaban a uno prácticamente graneadito”, explicó, dejando ver que no se trataba de un solo desembolso, sino de ingresos repartidos durante el tiempo que ejerció como reina.