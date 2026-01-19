Fallece reconocido cantante y músico de manera inesperada; así lo despidieron

El mundo de la música mexicana, se encuentra de luto tras confirmarse el inesperado fallecimiento de Martín Olivares, el reconocido cantante y vocalista principal de la agrupación norteña Los Vencedores, a los 62 años de edad, quien perdió la vida de manera inesperada en su vivienda.

La noticia de su partida fue confirmada el domingo 18 de enero de 2026 por el pódcast ‘La Nota del Entretenimiento’. A través de sus redes sociales, el medio expresó su pesar: “Su partida nos deja un gran vacío en el corazón. Hoy es un momento muy difícil para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo”, afirmó el medio.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de su muerte, la cual ocurrió de manera repentina. Según los reportes, no se tenía conocimiento de que el intérprete sufriera de alguna enfermedad; de hecho, Martín Olivares se mantenía muy activo en sus redes sociales, compartiendo detalles de sus próximos conciertos y proyectos musicales.



¿Cómo fue la carrera de Martín Olivares?

Martín Olivares consolidó su carrera como una de las voces más queridas de la música norteña. Durante su trayectoria con Los Vencedores, dio vida a éxitos que resonaron con fuerza en el público mexicano y en la comunidad latina en Estados Unidos.

De igual forma, se conoció que entre sus canciones más destacadas se encuentran:“Mis historias”, “Paso a paso”, “Te salió al revés”, “Loco, loco corazón”,“Hay un tren a las cinco”, ”Ya me vale madre”, entre otras que ganaron reconocimiento entre sus seguidores.

Sumado a esto, se conoció que Olivares ganó un importante reconocimiento debido a su faceta de locutor. El cantante se volvió tendencia al pronunciarse abiertamente a favor de la trapera argentina Cazzu tras su mediática ruptura con Christian Nodal.

Su apoyo fue tal que compuso e interpretó el tema “Ella es una reina”, lanzado en octubre pasado. Esta canción se convirtió en un himno de empoderamiento para muchas mujeres, inspirada en la fuerza de Cazzu para transformar el dolor en arte. Tanto es así que Martín Olivares dedicó esta pieza a todas aquellas que, tras ser juzgadas o caer, aprendieron a "brillar sin pedir permiso".

Sus seguidores y colegas del gremio artístico han inundado las redes con mensajes de condolencias, recordando a un hombre que supo conectar con su audiencia a través de la música y la palabra franca.