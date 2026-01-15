Famoso y querido actor sufre convulsiones en pleno reality; estaban en vivo

Un momento completamente inesperado sacudió a los televidentes y a la producción de uno de los realities más vistos de Brasil. Durante una prueba transmitida en vivo, un reconocido actor de novelas sufrió convulsiones frente a las cámaras, obligando a detener de inmediato la competencia y activar los protocolos médicos del programa.

El hecho ocurrió durante una prueba de resistencia emitida en directo en Big Brother Brasil 26, uno de los formatos con mayor audiencia en el país. Mientras los participantes cumplían el reto físico, las cámaras captaron cómo uno de ellos comenzó a presentar movimientos involuntarios y evidentes señales de descompensación, lo que generó confusión y alarma tanto dentro como fuera de la casa.

Los compañeros fueron los primeros en notar que algo no estaba bien. En cuestión de segundos, se acercaron para pedir ayuda a la producción, mientras el afectado perdía el equilibrio y mostraba dificultades evidentes para mantenerse consciente. La transmisión fue interrumpida parcialmente mientras el equipo médico ingresaba al set para atender la emergencia.

Minutos después, la producción confirmó que se trataba del actor Henri Castelli, de 47 años, una figura ampliamente reconocida en la televisión brasileña por su participación en exitosas novelas. Según informó la cadena, el actor perdió la consciencia durante el episodio, pero logró recuperarla tras recibir atención inmediata y fue trasladado para permanecer bajo observación médica.

Las imágenes del momento no tardaron en circular en redes sociales. Fragmentos del video se volvieron virales y desataron una ola de comentarios, preocupación y especulación por parte de seguidores del programa y del actor. Muchos cuestionaron la intensidad de las pruebas físicas, mientras otros recordaron antecedentes de salud que el actor habría enfrentado en el pasado.

¿Qué le pasó al actor Henri Castelli?

Hasta el momento del incidente, Henri Castelli se había mostrado activo dentro del reality, participando con normalidad en las dinámicas del programa. Por eso, el episodio tomó por sorpresa tanto a la audiencia como a sus propios compañeros, quienes se mostraron afectados tras lo ocurrido.

Sobre las posibles causas del episodio, la producción fue clara en señalar que no existe, por ahora, un diagnóstico oficial confirmado. Sin embargo, medios brasileños han recordado que el actor habría sido diagnosticado meses atrás con un trastorno neurológico conocido como parestesia, caracterizado por sensaciones anormales como hormigueo o pérdida parcial de sensibilidad.

Este antecedente estaría relacionado con una agresión que el actor sufrió tiempo atrás en un restaurante, hecho que le dejó secuelas físicas, entre ellas una fractura de mandíbula y afectaciones en una parte de su rostro. Aunque no se ha confirmado si esta condición está directamente relacionada con lo ocurrido en el reality, el tema ha vuelto a cobrar relevancia tras el incidente.

Henri Castelli nació el 10 de febrero de 1978 en São Bernardo do Campo, Brasil. A lo largo de su carrera se consolidó como uno de los galanes más reconocidos de la televisión brasileña, participando en producciones como Flor do Caribe, Sol Nascente, Esplendor, Gabriel y Acuarela do Amor. Además de la actuación, también ha desarrollado una carrera como modelo.

Tras el episodio, la producción del programa aseguró que la salud del participante es la prioridad absoluta y que cualquier decisión sobre su continuidad dependerá exclusivamente de los informes médicos.