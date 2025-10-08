Video de la Doctora Polo bailando causa sorpresa: "Se mueve más un proceso en la fiscalía"

La doctora Ana María Polo, también conocida como la Doctora Polo y por su papel en el programa televisivo Caso Cerrado, sorprendió a todos al abrir su cuenta oficial de TikTok y mostrar su faceta más divertida y cercana a sus seguidores. En su video debut, se le ve moviendo las caderas al ritmo de la canción “Procura” de Chichi Peralta, causando sensación y generando comentarios llenos de humor y admiración.

Apenas ha publicado tres videos, pero eso ha sido suficiente para que la abogada acumule 2.6 millones de seguidores y más de 4.1 millones de 'me gusta' en la plataforma. Su ingreso a TikTok ha despertado la curiosidad de fanáticos y usuarios que ahora también buscan seguirla desde Instagram, donde ella misma invita a sus seguidores a conectarse con su contenido más jocoso y ligero.

Los comentarios sobre el video son variados: algunos usuarios destacan lo entusiasta de sus movimientos, mientras que otros la comparan con humor, diciendo que “se mueve más un proceso en la fiscalía”. Lo cierto es que Ana María Polo se mostró cómoda y disfrutando el baile, dejando ver una faceta diferente a la de su rol en televisión, mucho más relajada y cercana.

En su primer video, la abogada anunció con entusiasmo que su cuenta sería un espacio para compartir contenido divertido, simpático y de gozadera, buscando entretener a quienes la siguen sin dejar de lado su personalidad firme y directa que la caracteriza en Caso Cerrado.

Con su entrada a TikTok, Ana María Polo reafirma su capacidad para adaptarse a nuevas plataformas y formatos, consolidando su presencia no solo en medios tradicionales, sino también en redes sociales donde el entretenimiento y la cercanía son clave para atraer seguidores.