Video: Encuentran cuerpo sin vida dentro de un armario en Bogotá; está por partes

En la madrugada de este miércoles 22 de abril se presentó un descubrimiento de un cuerpo sin vida en un mueble abandonado en plena vía pública en la zona de Kennedy, precisamente en el barrio Britalia. Situación que alertó a las autoridades debido a los niveles de violencia en esta zona.

Según informaron las autoridades a las 4:30 de la mañana, una llamada ciudadana a la línea de emergencias 123 alertó a las autoridades sobre la presencia de un elemento sospechoso en la carrera 91 con calle 49 sur, en el sector de Brasilia, barrio Britalia.

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Al llegar al sitio, ubicado en los límites entre las localidades de Bosa y Kennedy, los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron que se trataba de un armario de color azul que presentaba rastros de sangre y ya estaba comenzando a emanar un olor fuerte.



Tras acordonar el área, unidades de criminalística de la Sijín y la Policía Judicial procedieron a la apertura del mueble, encontrando en su interior el cuerpo sin vida de un hombre. Por lo cual, el abandonado del cadáver han reforzado la hipótesis de que la víctima pudo haber sido sometida a actos de tortura por parte de terceros.

En el barrio Britalia, localidad de Kennedy, las autoridades hallaron un cuerpo desmembrado dentro de un cajón. pic.twitter.com/ZZIKMLL5CN — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 22, 2026

¿Qué más se conoció del cuerpo sin vida en un armario en Bogotá?

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, habló para el medio de comunicación CityTV y proporcionó los primeros detalles oficiales sobre lo ocurrido con la víctima.

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Según el reporte preliminar, se trata de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, además desmintió la versión de que solo habían restos y afirmó el oficial aclaró que el cuerpo estaba completo, aunque presentaba múltiples golpes y signos de violencia.

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Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido establecida, ya que no portaba documentos al momento del hallazgo. Además, las autoridades sugieren que esto habría ocurrido en el sector de Britalia, sino que el mueble fue transportado y abandonado allí, dado que la víctima no parece residir en las cercanías.

Con este hallazgo, ya son tres los casos de cuerpos abandonados en espacio público en la localidad de Kennedy en lo que va de 2026, y el quinto en toda la ciudad. Casos similares se han registrado recientemente en sectores como Hayuelos, el barrio La Favorita y otros puntos de Kennedy, donde las cámaras han captado a personas abandonando bultos o cajas desde vehículos.

La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, asumió la investigación para identificar a la víctima y establecer el lugar exacto donde ocurrió esto, actualmente, los investigadores se encuentran recolectando pruebas y revisando las cámaras de seguridad del sector para dar con los responsables.