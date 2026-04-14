VIDEO: Joven en Bogotá casi pierde la vida por inyección estética; quería eliminar arruga

Una joven en Bogotá revela que estuvo a punto de perder la vida tras someterse a un procedimiento estético que, según su testimonio, incluyó la aplicación de sueros homeopáticos intravenosos y una inyección para disminuir una arruga en la frente.

Se trata de Isabella Robayo, comunicadora social de 23 años, quien relató su experiencia a través de su cuenta de TikTok, donde advirtió sobre los riesgos de este tipo de prácticas sin supervisión médica adecuada o sin las precauciones básicas.

De acuerdo con su versión, la joven acudió a un centro estético con la intención de corregir una arruga en su frente. Allí, además del tratamiento facial, le recomendaron aplicarse sueros homeopáticos intravenosos como parte de un supuesto “detox” para aliviar el estrés y la ansiedad.



Tras aceptar el procedimiento, los sueros fueron administrados por vía intravenosa en uno de sus brazos. Minutos después, comenzó a presentar síntomas como mareo, náuseas, palidez extrema y sensación de frío. Sin embargo, según denunció, el personal del lugar le dijo que era reacción natural del cuerpo al recibir los sueros y le ofreció únicamente una cobija y una aromática caliente.



Al regresar a su vivienda, su estado empeoró rápidamente. Isabella empezó a experimentar temblores, vómito, sudoración fría, visión borrosa, dificultad para respirar y una fuerte taquicardia.

En medio de la crisis, logró comunicarse con su hermana, quien, pese a estar en recuperación de una cirugía, la trasladó de urgencia a un centro médico.

A su ingreso, los profesionales de la salud detectaron que la joven se encontraba en estado crítico, con un cuadro de shock, acidosis metabólica y alteraciones severas en sus signos vitales, por lo que fue necesario iniciar maniobras de reanimación inmediata para evitar un posible infarto.

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Isabella permaneció varios días hospitalizada, parte de ese tiempo en una Unidad de Cuidados Intensivos. Durante su tratamiento, incluso fue necesario administrarle medicamentos por vía yugular debido a la gravedad de su estado.



Isabella Roballo se aplicó sueros estéticos sin saber que era alérgica

Inicialmente, los médicos consideraron que podría tratarse de una infección en la sangre derivada de la aplicación de los sueros. Sin embargo, tras realizar cultivos y exámenes especializados, estos resultados descartaron dicha hipótesis.

Finalmente, el diagnóstico apuntó a un shock anafiláctico, es decir, una reacción alérgica grave provocada por uno de los componentes del suero. Según explicó la joven, se trataba de equinácea, una planta medicinal a la que resultó ser alérgica.

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“Fue como si me hubiera envenenado”, relató en sus redes sociales.

La joven también denunció dificultades en la atención médica, asegurando que su cobertura de medicina prepagada no asumió inicialmente los costos del tratamiento debido a que fue un procedimiento estético y no fue realizado por una entidad adscrita.

Tras superar el episodio crítico y ser dada de alta, Isabella decidió hacer pública su experiencia para advertir a otras personas sobre los riesgos de someterse a este tipo de procedimientos sin la debida evaluación médica y sin conocer si son alérgicos a algún componente de los que usan en estéticas.